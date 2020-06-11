快訊／09：38規模5.2地震！　最大震度3級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，11日9時38分發生芮氏規模5.2的有感地震，震央位於台灣東部海域，地震深度87公里，宜蘭縣最大震度3級。
▼震度圖。（圖／氣象局）
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各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：頭城、宜蘭市
2級：蘇澳、南澳、澳花、冬山、內城、牛鬥
1級：龜山島、大同、南山
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：太魯閣、西寶、花蓮市、鹽寮、銅門、水璉、磯崎
1級：秀林、西林、光復、紅葉、富里
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區
1級：木柵、臺北市
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、奧萬大
1級：國姓、日月潭、信義鄉、南投市
● 桃園市地區最大震度2級
2級：桃園市、新屋
1級：三光、中壢
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
● 新北市地區最大震度1級
1級：雙溪、新北市、五股
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西、峨眉
● 臺中市地區最大震度1級
1級：德基、烏石坑、梨山、梧棲
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、苗栗市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：成功、海端、利稻、蘭嶼
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林、大城
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市