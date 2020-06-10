信義房屋前進偏鄉更換燈管　照亮部落也為世界減碳

▲信義房屋中壢店志工前進桃園比亞外部落舉辦「部落節電回饋活動」，免費替居民更換老舊燈管。

圖、文／信義房屋提供

台灣有許多偏鄉部落資源匱乏，家中燈管老舊不只嚴重影響居民光線品質，這些舊型燈管耗電量大，對用電及碳排放也造成負擔。信義房屋長期致力於社區服務，今年四月信義房屋中壢店志工前進桃園比亞外部落舉辦「部落節電回饋活動」，免費替居民更換老舊燈管，將耗能燈管更換成新式T8 LED燈管，不只照顧部落居民的視力，更為節能減碳盡一份心力。

偏鄉部落居民因經濟來源有限，故期望透過此專案計畫協助免費燈管汰換，以降低居民在電費上的支出，並提供足夠的照明亮度，提升居民的生活品質。信義房屋2019年與行政院環境保護署合作，除了建立信義房屋企業門市碳中和之外，更結合環保署推動偏鄉原民部落節能診斷，贊助桃園市復興鄉比亞外部落汰換老舊燈具，期望將節能減碳的觀念傳達至偏鄉社區。由於部落內長住的30位居民多數為年長者行動較為不易，信義房屋中壢店店長王憲正帶領分店志工協助部落家戶拆除耗能燈管，並更換為LED燈管，讓老舊的燈管不再閃爍，同時也教育部落居民如何節電。

▲由於部落內長住的30位居民多數為年長者行動較為不易，信義房屋中壢店店長王憲正帶領分店志工協助部落家戶拆除耗能燈管，並更換為LED燈管。

王憲正表示希望這個活動能讓偏鄉小朋友在寫功課時有充足的光線，同時也教導部落村民，其實閃爍或是舊型的燈管比新型LED燈管更耗電，更換新型燈管既省錢又減碳，一舉兩得。信義房屋在2017年導入「ISO 20121永續活動管理系統」，成為全球首家通過第三方查證的連鎖服務企業，今年（2020年）更以中壢店作為「ISO 20121｣示範店，前進比亞外部落，本次活動亦成功通過ISO 20121查證，期望藉此將節能減碳理念傳達到部落，更讓部落居民對節電有感，同時也與部落社區互動，達到情感聯繫與環境保護雙贏效果。

信義房屋以示範店為始，在參與者心中播下活動永續觀念的種子，除了ISO 20121永續門市之外，亦在2018年推動分店碳中和「零碳門市」計畫，領先業界率先導入並通過PAS 2060碳中和查證，更逐年擴大實施；2020年擇定天母東路店、信義101店以及中壢店等15家門市，將無法減量的碳排放量240公噸CO2e（二氧化碳當量），藉由來自彰濱與台中風力發電計畫的Gold Standard合格碳額度進行碳抵換（carbon offset），並通過符合「PAS 2060 : 2014」規範的第三方查證，宣告15家門市達成碳中和「零碳門市」。

「部落節電回饋活動」以及「零碳門市」等一系列永續節能減碳計畫目的希望對內期帶動所有信義分店在工作或籌辦活動時皆能依循低碳永續精神，節能減碳；對外發揮信義影響力，向客戶、同仁、供應商、社會大眾等利害關係人宣導永續發展觀念與意識，確保永續消費與生產模式，進而達成企業以及社會的永續經營。