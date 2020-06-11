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正宮抓姦狂敲門小三現身…人夫全身吻痕曝：硬不起來但「她有高潮」　

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲許姓正宮抓包外遇，先生自曝硬不起來，卻坦承「小三有高潮」，讓正宮氣炸提告。（示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者羅志華／台北報導

王姓人夫於2019年7月間聚餐後，帶羅姓小三到旅館開房間，被許姓正宮逮個正著，王男向正宮坦承自3月就和羅姓小三交往，但稱自己「無法勃起」否認性交，不料正宮問題一轉，改問「小三有高潮對不對？」，王男隨即答「有」，讓妻子氣炸提告，向2人求償300萬元，北院日前判王男與小三，應賠正宮20萬元。

正宮控訴，羅姓小三明知王男已婚，卻於2019年間與他交往、擁吻、性交，依侵害配偶權向2人求償300萬元，並提出偷錄的音檔為證，王男在其中坦承，與小三自3月第一次在巷口擁吻後，又陸續於4、5、6月發生性關係，王男雖自爆無法勃起，卻承認小三有高潮、且身上吻痕也是小三親的，正宮持續逼問，王男卻開始轉移話題稱，「2人會一起吃飯」。

羅姓小三表示，2019年7月因聚餐時間較晚，又擔心環境複雜，才會找王男陪同住宿旅館，2人間並沒有親密行為，且正宮偷錄的音檔是違法取得、不能作為證據，而內容也是王男為了離婚瞎掰的；王男則說2人開房間是談公事，並不是約會。

法官認為，民事訴訟中對證據的規範，不像刑事訴訟中有明文規定，許姓正宮是合理為婚姻關係蒐集證據，錄音內容中也透露王男與小三的親密關係，另外，王男若真是像羅女所說，是想和妻子離婚瞎掰交往情節，那7月開房那次被抓就夠了，但王男又於8月間，向妻子坦承與小三的細節，顯然與常情不符。

法官查出，王男雖稱2人開房間是「談公事」，但當時遭正宮抓包時，僅王男出來後秒關門，並稱「裡面沒人」想直接回家，直到正宮又狂敲門並喊著要報警，羅女才開門應付，認為2人的反應相當心虛，根本不像是「談公事」，再參考羅女給王男的情書，認定雖無足夠證據證明2人性交，但他們的互動已侵害正宮配偶權，判2人應賠20萬。

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