　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭解約索賠　下場曝光　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼夏禕。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲夏禕於2005年遭演藝圈封殺後，在台灣鏡頭前消失，如今又捲入學校宣傳糾紛，遭校方求償百萬。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

在台灣曾紅極一時的女星夏禕，於2005年因捲入已故藝人倪敏然輕生案遭封殺，從此消失在演藝圈，不料又因替美國某私立學校招生鬧出糾紛，遭郭姓學校負責人控訴收了錢不僅沒招到任何學生、部分提報費用也沒補收據，甚至還曾恐嚇已報請大陸機關扣留、讓她回不了台灣，向夏禕求償美金、人民幣折合台幣99萬5千664元，北院日前判夏禕照單全賠。

郭姓負責人表示，夏禕於2019年2月27日與學校簽約，除以16個月10萬美金薪資擔任藝術科總監外，還需到大陸招生藝術科80人、表演科20人、綜合科130人，不料夏禕除擅自將頭銜改為「首席代表」，於大陸的宣傳網站上，也沒確實揭露學費金額，更沒有招到任何學生；當她向夏禕反應違約、修改文宣的問題時，夏禕竟反嗆已報請大陸機關扣留、要讓她回不了台灣，她也嚇得於2019年6月30日終止和夏禕的合約。

夏禕與校方合作期間，多以夏禕先請領費用、後補收據的方式進行，郭姓負責人於2019年6月30日解約後，主張夏禕應返還預領的7、8月16666美元薪資，以及校方代墊、夏禕卻沒補收據的117462元人民幣（折合台幣99萬5千664元）。

夏禕律師表示，協議書中沒禁止夏禕自稱「首席代表」，且修改文宣前，也都會傳給郭姓負責人看，在學費資訊的揭露上，也是因第2批文宣所載的學費較高，夏禕不同意郭姓負責人提高學費，後來的文宣也因此都是郭姓負責人自己處理，學費登載的事情不能怪夏禕。

律師認為，合約內載明任何爭議要透過協商解決，郭姓負責人片面解約違反規定，另外，依照合約，只有餐飲、住宿、交通費用要提發票，夏禕其他的宣傳花費不在上述的範圍內，當然不用提發票，至於郭姓負責人控訴恐嚇部分，夏禕全部否認。

法官認為，雙方解約前信賴關係已動搖，郭姓負責人解約有理，解約後也該歸還預領的薪水，再考量夏禕與校方先前的合作模式，皆是夏禕請學校先墊費用、後補收據，就算是宣傳花費也該比照辦理，但夏禕並未對校方墊的117462元人民幣提出消費證明，已屬不當得利、也應返還。

我沒有遲到，是時間遲到了！

餐廳太貴越想越氣…他公館商圈持刀傷2人　正義哥抄擀麵棍上前打爆頭

ET快訊
淡水男高中生頻搖頭　還原刺國小女童事發經過
李千那爆熱戀是元介！　雙方回應兩人真實進度
搶先石垣市反制！宜蘭縣議會決議改名「釣魚台→頭城釣魚台」
演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭索賠　下場曝光
「一起床先喝水」很傷胃！　婦人喝錯數十年導致胃食道逆流
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了　

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

跑水溝蓋超車！閃保時捷卻撞KIA　奧迪男肇逃辯「趕接小孩」

專挑娃娃機「海賊王」等動漫公仔行竊　桃園2變裝男這回栽了…

檳榔攤竟暗藏地下賭場　電影「賭神2」真實版桃園大園被查獲

遭演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭解約索賠　下場曝光　

悲傷八堡圳…彰化女河岸留下「一雙拖鞋」消失　警消全面搜救

辦尾牙又補助機票！涉幫韓國瑜造勢拉票選總統　5台商續遭限境8個月

縫合手術中猛踹護理師　彰化阿伯「這一腳」6萬元飛了

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了　

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

跑水溝蓋超車！閃保時捷卻撞KIA　奧迪男肇逃辯「趕接小孩」

專挑娃娃機「海賊王」等動漫公仔行竊　桃園2變裝男這回栽了…

檳榔攤竟暗藏地下賭場　電影「賭神2」真實版桃園大園被查獲

遭演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭解約索賠　下場曝光　

悲傷八堡圳…彰化女河岸留下「一雙拖鞋」消失　警消全面搜救

辦尾牙又補助機票！涉幫韓國瑜造勢拉票選總統　5台商續遭限境8個月

縫合手術中猛踹護理師　彰化阿伯「這一腳」6萬元飛了

韓國瑜最終日大草皮辦道別音樂會　WeCare以267字痛批：韓心裡只有他自己

棒球隊爆集體性侵被解散　她批「被害人變加害人」…市府回應了　

曾子余回歸《食尚》！　代班張立東「搭檔都被我剋走」：永遠留存在節目

轉貼王立強新聞指陸資進媒體　陳柏惟、溫朗東被控加重誹謗不起訴

大胸女網友「內褲太緊幫我脫」邀開房爽玩2hrs！　蔡阿嘎爆粗口罵：胖就胖藉口一堆

「腦袋一片空白！」男高中生猛刺國小女童3刀　偵訊頻搖頭：我也不知道…

影／數位振興三倍券十大QA看過來！經濟部：實名制登記再消費

沒觀光客！北車連鎖旅館轉型月租　5坪13000元附水電「比租房還省」

快訊／李千那爆熱戀是元介！甜認「友達以上，戀人未滿」

企劃特輯／坐穩囉！最快的5G巴士　顛覆你對通勤的體驗

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

愛上同一人！科大學弟拿開山刀殺學長　報警：我砍人了

29歲男與「姐姐」離婚又和「妹妹」同居　前岳父氣炸

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

已婚男KTV「撿屍」硬上女網友　竟還問友人：要不要？

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

更多熱門

相關新聞

俄戰機又出現阿拉斯加海岸外！

俄戰機又出現阿拉斯加海岸外！

北美航空航天防務司令部（NORAD）昨（10）日出動F-22戰機，在阿拉斯加海岸外攔截了俄羅斯兩架TU-95轟炸機、兩架SU-35戰鬥機和一架A-50預警機，并在對方進行飛行任務時緊緊跟隨。事實上，美方去年在同樣地點多次攔截俄羅斯戰機，甚至在今年3月時還攔截了兩架偵察機。

亞馬遜：暫停提供臉部辨識功能1年

亞馬遜：暫停提供臉部辨識功能1年

「非裔之死」菜鳥警出獄！律師還原現場

「非裔之死」菜鳥警出獄！律師還原現場

美國警察家驚見彈孔！警眷憂

美國警察家驚見彈孔！警眷憂

美國務卿誓言：徹查外媒記者遭不當對待事件

美國務卿誓言：徹查外媒記者遭不當對待事件

關鍵字：

夏禕演藝圈封殺學校美國宣傳

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面