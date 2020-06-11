遭演藝圈封殺後消失…夏禕收學校百萬「招生數0」遭解約索賠　下場曝光　

▲夏禕於2005年遭演藝圈封殺後，在台灣鏡頭前消失，如今又捲入學校宣傳糾紛，遭校方求償百萬。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

在台灣曾紅極一時的女星夏禕，於2005年因捲入已故藝人倪敏然輕生案遭封殺，從此消失在演藝圈，不料又因替美國某私立學校招生鬧出糾紛，遭郭姓學校負責人控訴收了錢不僅沒招到任何學生、部分提報費用也沒補收據，甚至還曾恐嚇已報請大陸機關扣留、讓她回不了台灣，向夏禕求償美金、人民幣折合台幣99萬5千664元，北院日前判夏禕照單全賠。

郭姓負責人表示，夏禕於2019年2月27日與學校簽約，除以16個月10萬美金薪資擔任藝術科總監外，還需到大陸招生藝術科80人、表演科20人、綜合科130人，不料夏禕除擅自將頭銜改為「首席代表」，於大陸的宣傳網站上，也沒確實揭露學費金額，更沒有招到任何學生；當她向夏禕反應違約、修改文宣的問題時，夏禕竟反嗆已報請大陸機關扣留、要讓她回不了台灣，她也嚇得於2019年6月30日終止和夏禕的合約。

夏禕與校方合作期間，多以夏禕先請領費用、後補收據的方式進行，郭姓負責人於2019年6月30日解約後，主張夏禕應返還預領的7、8月16666美元薪資，以及校方代墊、夏禕卻沒補收據的117462元人民幣（折合台幣99萬5千664元）。

夏禕律師表示，協議書中沒禁止夏禕自稱「首席代表」，且修改文宣前，也都會傳給郭姓負責人看，在學費資訊的揭露上，也是因第2批文宣所載的學費較高，夏禕不同意郭姓負責人提高學費，後來的文宣也因此都是郭姓負責人自己處理，學費登載的事情不能怪夏禕。

律師認為，合約內載明任何爭議要透過協商解決，郭姓負責人片面解約違反規定，另外，依照合約，只有餐飲、住宿、交通費用要提發票，夏禕其他的宣傳花費不在上述的範圍內，當然不用提發票，至於郭姓負責人控訴恐嚇部分，夏禕全部否認。

法官認為，雙方解約前信賴關係已動搖，郭姓負責人解約有理，解約後也該歸還預領的薪水，再考量夏禕與校方先前的合作模式，皆是夏禕請學校先墊費用、後補收據，就算是宣傳花費也該比照辦理，但夏禕並未對校方墊的117462元人民幣提出消費證明，已屬不當得利、也應返還。

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