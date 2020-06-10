餐廳太貴越想越氣…他公館商圈持刀傷2人　正義哥抄擀麵棍上前打爆頭

▲郭男在公館商圈持刀傷人遭追捕，其中一位民眾抄了擀麵棍，上去對著郭男的頭猛打！（圖／翻攝webstaurantstore）

記者羅志華／台北報導

郭姓男子4月間於台大公館商圈吃飯時，因不滿帳單金額太高，與餐廳經理吵架，離開後越想越氣，買完東西又假裝借廁所回餐廳，一見經理便拿空氣槍嚇他後快閃；郭男逃跑時，竟持彈簧刀刺向追趕的陳姓員工腹部，這刀刺下去引起騷動，又有多名路人加入追擊，有個民眾還搶來麵店老闆的擀麵棍對郭男頭部一陣猛打，郭男於亂戰中又刺傷黃姓男子。陳男經搶救撿回一命，檢方依殺人未遂罪起訴郭男。

據了解，郭男不滿店家服務太差，與店經理聊天時就有意無意酸兩下，得知帳單金額後，更直接與對方吵了起來，結完帳正不爽的郭男，臨走前又看到經理在地下室用電腦，懷疑他在調監視器挑自己毛病，離開時心裡更加不爽。

郭男在公館商圈逛了一陣，回憶在餐廳的種種越想越氣，便假裝借廁所回到餐廳，隨即直搗地下室要堵經理，一見對方就喊「Hey man」引他回頭，並手持空氣槍作勢嚇他後隨即快閃，陳姓員工見狀要求同事報警，並與經理一同追出店外。

郭男逃跑中被陳男抓住，竟持彈簧刀刺向陳男腹部，造成他內臟撕裂傷、肋骨斷裂，所幸急救後撿回一命；郭男行兇後，路旁一陣騷動，又有5、6名男子加入追捕郭男的行列，賴姓麵店老闆手持擀麵棍追擊時，隊伍中的民眾一把抓過去，並衝上前對郭男頭部一陣猛打，一群人跟著上前壓制郭男，而郭男在亂戰中又刺傷一名黃姓男子，直到警方到場後，郭男才在勸說下棄刀，北檢依殺人未遂罪起訴。

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