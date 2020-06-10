　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

餐廳太貴越想越氣…他公館商圈持刀傷2人　正義哥抄擀麵棍上前打爆頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

拿擀麵棍打死女友父母　湖北恐怖男：這樣就可以挽回她！（圖／翻攝webstaurantstore）

▲郭男在公館商圈持刀傷人遭追捕，其中一位民眾抄了擀麵棍，上去對著郭男的頭猛打！（圖／翻攝webstaurantstore）

記者羅志華／台北報導

郭姓男子4月間於台大公館商圈吃飯時，因不滿帳單金額太高，與餐廳經理吵架，離開後越想越氣，買完東西又假裝借廁所回餐廳，一見經理便拿空氣槍嚇他後快閃；郭男逃跑時，竟持彈簧刀刺向追趕的陳姓員工腹部，這刀刺下去引起騷動，又有多名路人加入追擊，有個民眾還搶來麵店老闆的擀麵棍對郭男頭部一陣猛打，郭男於亂戰中又刺傷黃姓男子。陳男經搶救撿回一命，檢方依殺人未遂罪起訴郭男。

據了解，郭男不滿店家服務太差，與店經理聊天時就有意無意酸兩下，得知帳單金額後，更直接與對方吵了起來，結完帳正不爽的郭男，臨走前又看到經理在地下室用電腦，懷疑他在調監視器挑自己毛病，離開時心裡更加不爽。

郭男在公館商圈逛了一陣，回憶在餐廳的種種越想越氣，便假裝借廁所回到餐廳，隨即直搗地下室要堵經理，一見對方就喊「Hey man」引他回頭，並手持空氣槍作勢嚇他後隨即快閃，陳姓員工見狀要求同事報警，並與經理一同追出店外。

郭男逃跑中被陳男抓住，竟持彈簧刀刺向陳男腹部，造成他內臟撕裂傷、肋骨斷裂，所幸急救後撿回一命；郭男行兇後，路旁一陣騷動，又有5、6名男子加入追捕郭男的行列，賴姓麵店老闆手持擀麵棍追擊時，隊伍中的民眾一把抓過去，並衝上前對郭男頭部一陣猛打，一群人跟著上前壓制郭男，而郭男在亂戰中又刺傷一名黃姓男子，直到警方到場後，郭男才在勸說下棄刀，北檢依殺人未遂罪起訴。

偷偷分享少女秘密！

復古達人翻攝圖鑑接案挨告…收藏家氣炸：保證不用又一直用！閉門協商結果曝
 

ET快訊
解放軍登陸台灣有多難？　老戰地記者解答：打「3萬發飛彈」也沒
全台首起「氣炸鍋」引發火災！　20分鐘廚房全燒黑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器「她9樓墜落」…頭部凹陷臥血泊

獨／全台唯一「千萬改裝黑牛王」後照鏡綁這個！3700萬超跑車主曝送行禁忌

餐廳太貴越想越氣…他公館商圈持刀傷2人　正義哥抄擀麵棍上前打爆頭

全台首起「氣炸鍋」引發火災　20分鐘廚房全燒黑…警消：鍋旁堆積易燃物

桃機驚爆航警版私菸案！超買2000條洋菸+百瓶洋酒　警員判刑2年

拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明

檢察官抱怨冷氣限時害內褲濕　同事自嘲：拘留室24小時開放辦公

慶富案協助喬地　市府海洋局前局長王瑞仁等遭記申誡

答應合作仙人跳…摩鐵開門「驚見男友爸」！國中妹嚇傻遭硬上大崩潰

幫大哥接送乾女兒常遲到...桃園男被押到龜山痛毆　遭剃光頭凌虐慘死！

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器「她9樓墜落」…頭部凹陷臥血泊

獨／全台唯一「千萬改裝黑牛王」後照鏡綁這個！3700萬超跑車主曝送行禁忌

餐廳太貴越想越氣…他公館商圈持刀傷2人　正義哥抄擀麵棍上前打爆頭

全台首起「氣炸鍋」引發火災　20分鐘廚房全燒黑…警消：鍋旁堆積易燃物

桃機驚爆航警版私菸案！超買2000條洋菸+百瓶洋酒　警員判刑2年

拍影片教逃票北捷怒開吉　「Cat紙袋人」神隱3天到案說明

檢察官抱怨冷氣限時害內褲濕　同事自嘲：拘留室24小時開放辦公

慶富案協助喬地　市府海洋局前局長王瑞仁等遭記申誡

答應合作仙人跳…摩鐵開門「驚見男友爸」！國中妹嚇傻遭硬上大崩潰

幫大哥接送乾女兒常遲到...桃園男被押到龜山痛毆　遭剃光頭凌虐慘死！

結束2個月整修　台北米其林一星「大三元」6/12恢復營業

長期手麻求診！醫生問1習慣「秒給神解」　答案笑翻網：哏圖真實上演

港保安局長控美台鼓動抗爭！陸委會稱「不會介入」　盼港府理性與市民溝通

終於找到落腳處　桃園地景藝術3作品完成移置「新風景線」再現

連鎖咖啡瘋聯名　cama café推「泰國還魂梅奶昔」　85度C寶可夢蛋糕好療癒

鼠寶睡眼啃葡萄突「高舉手投降」　姊嚇壞：太甜噎到逆？

英菲利普親王低調過99歲生日　取消「生日禮炮」傳統儀式

夏天愛洗冷水澡！「這7種人母湯」恐爆血管　運動完炸汗…沖涼超危險

獨家／「黃氏兄弟」哲哲目睹瑋瑋崩潰全程　心碎泛淚：別怕，我都在

中職／代理隊長開轟帶頭衝　周思齊：球隊需要我都在

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

住戶羞辱保全　吐水嗆：你是奴才

同事忙防疫他們忙偷情　食藥署高官夜夜幽會女下屬

即／竹北3歲童9樓落下　無生命徵象警調查中

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

「板橋最有錢」開吉500網友！1.5萬人喊：人渣！

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

發黑長蟲…夫妻「擁抱姿勢」亡　遺書內容曝光

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

不甘成性愛影片女主角　她怒控銀行高層夫偷拍10女

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

更多熱門

相關新聞

「有聲音要我去殺人」　女隨機割喉未遂起訴

「有聲音要我去殺人」　女隨機割喉未遂起訴

台北31歲劉姓女子上個月凌晨，突然持摺疊刀衝到馬路上，朝正在停等紅燈的余姓機車騎士正面割喉，余男機警往後閃過，仍被劃出長2公分的傷口，警方獲報將劉女追捕到案，劉女供稱面不改色地供稱「有聲音要我去殺人」，台北地檢署9日依殺人未遂罪嫌起訴劉女。

台南博奕主題餐廳招客賭博　38人被逮

台南博奕主題餐廳招客賭博　38人被逮

慶解封！到墾丁莫錯過屏東愛文芒果

慶解封！到墾丁莫錯過屏東愛文芒果

佛洛伊德女友：他夢想開更生人餐廳

佛洛伊德女友：他夢想開更生人餐廳

太陽花殺人未遂案辯結　9月15日宣判

太陽花殺人未遂案辯結　9月15日宣判

關鍵字：

公館殺人未遂餐廳

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面