為人妻離婚卻遭甩！小王揚言傳性愛片給她小孩看　臉書再喊：保證精彩…下場慘

▲人夫為了小三離婚但卻遭甩，氣得恐嚇要公布2人的性愛影片，法官判刑3個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

朱姓人夫出軌人妻小凡（化名），2人多次到摩鐵開房間，還拍下性愛影片，未料，他與正宮離婚後，原以為小凡也會為了他離婚，2人從此過著幸福的生活。孰料，小凡卻開始與朱男疏離，他不甘兩頭空，竟拿出性愛影片恐嚇，讓小凡不堪其擾提告。法院審理後，依恐嚇危害安全罪判朱男有期徒刑3個月。

判決書指出，朱男與小凡發生婚外情，2019年8月19日2人到摩鐵開房間，朱難為了助興，還用手機錄下性愛影片。直到同年9月2日，朱男與其原配正式離婚，而他以為小凡也會與她的老公離婚，2人就能正式公開交往。

沒想到，小凡卻開始與朱男漸行漸遠，他不滿兩頭空，竟開始不斷傳訊息騷擾，恐嚇要公布2人的性愛影片給小凡的小孩、丈夫及親友觀看，甚至在臉書發布貼文寫道，「農曆8月15免費看小凡主演影片+5...保證精彩，敬請期待」。

另外，朱男還傳訊給小凡的小孩，「下次拿我跟媽媽的影片讓妳跟姐姐看，不要告訴爸爸，不然媽媽會怕爸爸知道」，最後更揚言要買下廣告看板，放在馬路的路口供民眾欣賞，讓小凡不堪其擾，最終向丈夫坦白，並報警提告。

法院審理後，認為朱男已是成年人，卻不思理性，已平和的態度處理感情問題，還加以恐嚇，讓小凡心生畏懼，蒙受心理創傷，顯然欠缺法治觀念，因此依恐嚇危害安全罪判處3個月徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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