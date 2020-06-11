▲ 新北勞大20週年回顧熱烈開展，首屆結業生齊聚回娘家。板橋社大主任張則周、致理科大主任余彥傑、職業總工會理事長游麗玉、勞工局長陳瑞嘉、勞動部司長王厚誠，政大副教授林良榮、及新北市總工會副理事長林有盛共同合影。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局11日舉辦「璀璨20精彩勞大‧新北市勞工大學20週年回顧展」開幕典禮，包括勞動部綜規司長王厚誠、政大法律系副教授林良榮等勞大師資，以及今年和第一屆結業生齊聚回娘家。勞工局還出版20週年紀念手札，同時透過AR影像科技，將紙本與高科技創新結合，樹立勞大數位化新里程碑。

一走入勞大20週年回顧展現場，整面的文青書牆，讓所有觀賞者立即感受到濃濃的書卷氣息，時光迴廊呈現歷年發展大事紀，至今近10萬人次選課，更是為各行業培育了無數幹部菁英。展場還有學員多元作品，例如機器人、皮雕、油畫、素描、手工皂等，展現勞大學員充沛的創造力。

▲ 勞工局長陳瑞嘉（左3）與4位結業生及1位首屆結業生合影留念。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞大20年走來並不容易，從1個校區逐漸演變到7個校區，努力推廣勞工朋友「終身學習」。不過時代在變，進修管道也更多元，如何轉型是重要課題。未來勞大會著重在勞教和職能課程，生活類別課程則回歸社區大學，透過分工讓勞大更精實。陳瑞嘉也在今天的活動中，為結業學員撥穗並頒發結業證書。

2007年第一屆結業生王寶鐶也受邀回娘家，共同為勞大慶生，勞工局同仁還特別找出前縣長周錫瑋頒獎的合照，讓王寶鐶感動不已。當年王寶鐶主要修習職能和勞教課程，「數不清上過多少堂課了」、「勞動法課程不會很難學，有問題老師都很有耐心。」她很感謝勞大厚實了專業知識，同學之間的扶持和情誼，也鼓勵她更能勇於突破。

7天展覽期間，勞工局提供多項精美打卡文青小禮，有環保杯套、紀念收納袋及造型夜燈等，另外109年度第1學期的招生簡章也在現場同時發送。敬邀各界細細品味勞大一路以來成長軌跡，更歡迎各界勞工朋友參與勞大，讓終身學習更豐富、精采。即日起至6月17日期間，更推出打卡上傳臉書分享即可獲得精美小物，歡迎蒞臨觀賞共襄盛舉。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活

▲ 第一屆結業生王寶鐶回娘家一齊慶20週年，局長陳瑞嘉特送上王寶鐶當年結業照。