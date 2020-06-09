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為台灣蝴蝶蘭開拓國際市場　崑大智利籍碩士董雅莉經營蘭園　

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▲台南市崑山科技大學智利籍的碩士董雅莉，自行創業成立「NCK Orchids」，行銷台灣的蝴蝶蘭到世界各地，她的故事獲各國媒體報導，並在國際曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市崑山科技大學智利籍的碩士董雅莉，自行創業成立「NCK Orchids」，行銷台灣的蝴蝶蘭到世界各地，她的故事獲各國媒體報導，並在國際曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市崑山科技大學擁有豐沛的教學資源與能量，是外籍生赴台就學的優質選擇，智利籍的董雅莉（Alejandra Nonambuena）就讀國際貿易系，並直升國際商務與金融研究所， 2020年上半年順利畢業，就學期間她自行創業成立「NCK Orchids」，行銷台灣蝴蝶蘭到世界各地，她的故事獲各國媒體報導，並在國際曝光。

▲台南市崑山科技大學智利籍的碩士董雅莉，自行創業成立「NCK Orchids」，行銷台灣的蝴蝶蘭到世界各地，她的故事獲各國媒體報導，並在國際曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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來到崑山科大讀書原本並不在董雅莉的人生規劃內，一開始來台灣是想要學好華語，經由朋友介紹，得知該校的國貿系，專門為企業培養應用創意和創新在行銷與物流管理的專業技術人才，對該領域備感興趣的她便選擇該校就讀。

董雅莉回憶，初期就學時因華語能力不佳，不容易跟上進度，她養成勤發問的習慣，加上系上老師主動關切學習狀況，以及同學們的熱心幫忙，讓她逐漸適應環境，更與同學一同參加2016第四屆國際擬餌釣具暨相關產業展，並獲得「最佳展攤創意獎」。董雅莉說，參加展覽讓她懂得如何團隊合作，了解參展流程，以及與陌生人應對的技巧，對她後來創業幫助甚大。

會講葡萄牙語、西班牙語、義大利語、英語及華語等多國語言的董雅莉，早在2016年讀大二的時候便接觸到蘭花產業，當時得知為蘭花育苗的台灣朋友，必須藉由其他外銷公司才能把蘭花賣到國外去，便決定要來一展國貿長才，大三的時候開始創業，她先與國內外銷公司做出區隔，主打中南美洲、俄羅斯和東歐各國等市場，包括將蘭花賣回家鄉智利，至今已開拓10幾個國家的商機，讓朋友不用再透過其他外銷公司賣蘭花。

▲台南市崑山科技大學智利籍的碩士董雅莉，自行創業成立「NCK Orchids」，行銷台灣的蝴蝶蘭到世界各地，她的故事獲各國媒體報導，並在國際曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董雅莉說，做國際生意最難的地方，包括因各國時差關係，讓她24小時都要待命，此外，由於各個國家的文化與生活習慣不同，剛接觸新的國際客戶時，常常沒有辦法精準抓到對方需求而感到挫敗，因此她學會耐心傾聽，仔細推敲客戶想要的內容，若遇到困難，便回學校跟主任、老師討論，她在國際貿易的路上能夠逐漸順利，相當感謝學校能作為她的後盾，至今仍與行銷系林淑梅主任是無話不談好朋友。

▲台南市崑山科技大學智利籍的碩士董雅莉，自行創業成立「NCK Orchids」，行銷台灣的蝴蝶蘭到世界各地，她的故事獲各國媒體報導，並在國際曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董雅莉目前以〈蘭花產業B2B網站有效性之研究〉作為論文題目，由林淑梅主任以及楊宗欣助理教授共同指導，主要研究蘭園網站對國貿人員行銷推廣的有效性，她也積極運用所學，在後壁蘭花科技園區經營蘭園，種植蝴蝶蘭外銷，除了繼續開發國際市場，她也努力開拓國內的蘭花市場，希望透過社群行銷和電商平臺打開國內蝴蝶蘭市場，運用所學開創新商機。

▲台南市崑山科技大學智利籍的碩士董雅莉，自行創業成立「NCK Orchids」，行銷台灣的蝴蝶蘭到世界各地，她的故事獲各國媒體報導，並在國際曝光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林淑梅主任表示，董雅莉對國貿產業相當熱衷，在發問之前也會先做足功課，再與老師們討論不懂之處，從就讀大學、研究所，一直到畢業後發展事業，徹底貫徹國際貿易和行銷的專業，完全符合系上培育新世代中小企業國際化之專業人才的目標，也足以作為學弟妹的楷模。

董雅莉最後也想向大家呼籲，多多支持國內的蘭花產業，台灣的蝴蝶蘭在國際市場上相當搶手，但在國內因為生活習慣不同，大家對蘭花的印象停留在開幕誌慶或活動的致贈賀禮，其實蘭花也能作為居家植栽，因此她未來也將持續開拓國內商機，讓台灣的蘭花成為每個台灣人心中的國際驕傲。

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