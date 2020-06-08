崑大餐飲系張漢城樂於服務　獲全國大專優秀青年

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生張漢城，榮獲2020年全國大專優秀青年的殊榮，校方也將在畢業典禮上頒贈「群育獎」表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生張漢城，秉持著「要做，就要做到最好」的精神來參與每一項校內活動，不僅擔任系學會會長，也主辦不少公益活動回饋社會，讓他榮獲2020年全國大專優秀青年的殊榮，校方也將在畢業典禮上頒贈「群育獎」表揚。

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遠從北部來台南讀書的崑大餐飲系張漢城，當時受到家人極力反對，擔心隻身來南部讀書會像脫韁野馬一樣，不會用心在課業上。「我就是要用行動來證明！」為了讓家人放心，張漢城在學業上一直都維持一定水準，熱愛參與活動的他，一年級就加入餐飲系學會，學習管理與組織上的運作，二年級當上系會長，讓原本個性衝動又直接的張漢城，了解到壞脾氣不會為溝通帶來好結果，個性慢慢變得圓融、穩重，不僅帶領系上參加全國社團評鑑拿到甲等優異成績，還向學校爭取資源給予同學使用。

許多家長會擔心孩子玩社團會影響到課業，但張漢城很有信心地向家人表示，他會好好把握每分每秒，「先做該完成的事，再完成想要做的事。」這也是後來家人不再擔心的原因，因為他懂得運用時間，做事也很有效率。擔任系會長的期間，張漢城與同學們帶領崑大附幼的孩子們親手製作母親節蛋糕，回饋養育自己的家人，還辦理義賣捐款至創世基金會，更在冬至時帶領系上同學，做了700份湯圓分送給全校師生，讓無法回家團圓的人也能感受到滿滿的溫暖。

「用最短的時間，做出最有效率的事！」張漢城還帶領社團參與2019年全國評鑑獲得甲等，曾任107、108級學生議會議長、108級畢聯會會長，加上其他綜合表現，讓他獲得學校推薦，於2019年先獲得台南市大專優秀青年，再榮獲2020年全國大專優秀青年的殊榮，並當選2020年大專優秀青年籌備委員。張漢城從沒想過會得獎，從擔任系會長的那一刻起，就覺得自己應該要為同學做點什麼，才不會辜負大家對他的期待，如今他做到了，一路走來也很感謝支持他的每一位師長。





「寧可做錯而後悔，而不因未做而後悔！」這句話是張漢城一直以來的座右銘，學校有許多的資源能幫助學生，就看自己肯不肯學，這是張漢城給學弟妹的忠告，只要勇於嘗試跨出第一步，就比別人多一點勝利的機會。

就讀餐飲系的張漢城的目標很與眾不同，他想開餐廳幫助弱勢，讓這個社會多一點溫暖，張漢城談起社團評鑑時家人正在住院，他一邊照顧家人一邊打評鑑資料，家人離世前仍鼓勵他，支持他做的每一件事，這也讓張漢城繼續走下去的原因。

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