崑大機械系博士班林慶全　花甲年獲技職之光殊榮

▲台南市崑山科技大學機械與能源工程博士班應屆畢業生林慶全（右），以花甲之年榮獲第15屆教育部技職之光「技職傑出獎」，是學弟妹的最佳楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市崑山科技大學機械與能源工程博士班應屆畢業生林慶全，體現學海無涯的真諦，邁入花甲之年的他，利用工作之餘持續進修，在學期間曾以發電機主題參加2019台灣國際創新發明暨設計競賽獲得金牌獎，更榮獲第15屆教育部技職之光「技職傑出獎」的發明達人（專利達人），是學弟妹的最佳楷模！

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林慶全在高職時讀輪機科，二專讀機械科，二技就讀會計系，碩士再讀電機工程所，後來投入職場後，多年沒再回到校園，基於對機械領域的熱愛，讓他決定在即將退休之際，報考崑大機械與能源工程博士班並獲錄取，重拾學生身分。

林慶全表示，因本身對機械領域就相當熟悉，銜接課程沒有困難，但讀博士的挑戰較大，且就讀初期仍有工作要務在身，因此他養成晚上9時睡覺、清晨4時起床做研究的習慣，並善用假日清閒時光來完成課業，他認為早起做研究比晚上熬夜苦惱更有效率，思路也較為清楚。

林慶全提到，他從小就喜歡動手做車子，小時候還無法了解金屬如何銲接與機械加工，只能用紙板做模型，但動手做就是能量的累積，投入電機領域就讀後，發現台灣總是有缺電的問題發生，進而以發電機作為研究主題。就讀過程讓他感到最有挑戰的是，博士畢業必須要投稿國外期刊並獲得錄用，不僅要勇於創新，還要有一定的英文基礎，因此林慶全平時會閱讀英文期刊，挑選研究議題獨特且有價值的內容仔細閱讀，這樣的訓練不僅增加學術研究的知識，也提升了國際觀。

林慶全就讀博班時專注研究發電機，並取得磁助力發電機、電流增益發電機等5項中華民國專利證書，曾以發電機主題參加2019年TIKI台灣國際創新發明暨設計競賽發明類社會組，榮獲金牌獎，另以電流增益等功能發電機為主題，參加萬潤2019創新創意競賽碩博論文組獲得佳作獎，2019麗偉基金會創新創意競賽則得獲得最佳創意獎，研究成果豐碩且貢獻卓著，進一步獲選第15屆教育部技職之光發明達人。

林慶全說，就讀博班時專攻發電機的發明設計，他的研究比一般市面上的發電機多15％以上的電力，也可以隨著風向改變方向轉動，努力的成果獲得各界肯定，感到相當欣慰，學校給的資源很充足，讓他在課業之外也能持續學習。林慶全勉勵學弟妹：「在踏入職場前，要盡快找到自己的興趣且專精研究它，最好還能取得1張以上的乙級證照，您可以多元拓展各項專長，但必須要有一項是專精的，才能更順利的銜接職場。」未來若有機會，他想要投入教職，將他一身好功夫傳承下去。

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