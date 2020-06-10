　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑大機械系博士班林慶全　花甲年獲技職之光殊榮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市崑山科技大學機械與能源工程博士班應屆畢業生林慶全（右），以花甲之年榮獲第15屆教育部技職之光「技職傑出獎」，是學弟妹的最佳楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市崑山科技大學機械與能源工程博士班應屆畢業生林慶全（右），以花甲之年榮獲第15屆教育部技職之光「技職傑出獎」，是學弟妹的最佳楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市崑山科技大學機械與能源工程博士班應屆畢業生林慶全，體現學海無涯的真諦，邁入花甲之年的他，利用工作之餘持續進修，在學期間曾以發電機主題參加2019台灣國際創新發明暨設計競賽獲得金牌獎，更榮獲第15屆教育部技職之光「技職傑出獎」的發明達人（專利達人），是學弟妹的最佳楷模！

▲台南市崑山科技大學機械與能源工程博士班應屆畢業生林慶全（右），以花甲之年榮獲第15屆教育部技職之光「技職傑出獎」，是學弟妹的最佳楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

林慶全在高職時讀輪機科，二專讀機械科，二技就讀會計系，碩士再讀電機工程所，後來投入職場後，多年沒再回到校園，基於對機械領域的熱愛，讓他決定在即將退休之際，報考崑大機械與能源工程博士班並獲錄取，重拾學生身分。

林慶全表示，因本身對機械領域就相當熟悉，銜接課程沒有困難，但讀博士的挑戰較大，且就讀初期仍有工作要務在身，因此他養成晚上9時睡覺、清晨4時起床做研究的習慣，並善用假日清閒時光來完成課業，他認為早起做研究比晚上熬夜苦惱更有效率，思路也較為清楚。

▲台南市崑山科技大學機械與能源工程博士班應屆畢業生林慶全（右），以花甲之年榮獲第15屆教育部技職之光「技職傑出獎」，是學弟妹的最佳楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林慶全提到，他從小就喜歡動手做車子，小時候還無法了解金屬如何銲接與機械加工，只能用紙板做模型，但動手做就是能量的累積，投入電機領域就讀後，發現台灣總是有缺電的問題發生，進而以發電機作為研究主題。就讀過程讓他感到最有挑戰的是，博士畢業必須要投稿國外期刊並獲得錄用，不僅要勇於創新，還要有一定的英文基礎，因此林慶全平時會閱讀英文期刊，挑選研究議題獨特且有價值的內容仔細閱讀，這樣的訓練不僅增加學術研究的知識，也提升了國際觀。

▲台南市崑山科技大學機械與能源工程博士班應屆畢業生林慶全（右），以花甲之年榮獲第15屆教育部技職之光「技職傑出獎」，是學弟妹的最佳楷模。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林慶全就讀博班時專注研究發電機，並取得磁助力發電機、電流增益發電機等5項中華民國專利證書，曾以發電機主題參加2019年TIKI台灣國際創新發明暨設計競賽發明類社會組，榮獲金牌獎，另以電流增益等功能發電機為主題，參加萬潤2019創新創意競賽碩博論文組獲得佳作獎，2019麗偉基金會創新創意競賽則得獲得最佳創意獎，研究成果豐碩且貢獻卓著，進一步獲選第15屆教育部技職之光發明達人。

林慶全說，就讀博班時專攻發電機的發明設計，他的研究比一般市面上的發電機多15％以上的電力，也可以隨著風向改變方向轉動，努力的成果獲得各界肯定，感到相當欣慰，學校給的資源很充足，讓他在課業之外也能持續學習。林慶全勉勵學弟妹：「在踏入職場前，要盡快找到自己的興趣且專精研究它，最好還能取得1張以上的乙級證照，您可以多元拓展各項專長，但必須要有一項是專精的，才能更順利的銜接職場。」未來若有機會，他想要投入教職，將他一身好功夫傳承下去。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈

ET快訊
佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」　3名AV女優身份
LIVE／韓粉醞釀週六衝凱道　蔡英文最新說明
獨／高二男生陳屍實習冷凍廠　挪12萬公款投資比特幣輸光
做工男「一天4300算底層？」網嘆沒贏28K　他曝師傅經驗：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／醫材設上限惹議醫勞盟要陳時中表態　指揮中心14時說明

救急不救窮！林佳龍：紓困3.0「月底出爐」　艱困產業要自救

「交通部鋼鐵人」代理高雄市長？林佳龍鬆口回應了

農委會送500萬張250元消費券！每人可輸入3組ID…索取方式曝

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

已婚簡任技正與女科員不倫戀　食藥署4點回應：提考績會討論

「最難的高中數學」他點名這一單元！過來人超認同　曝經驗：很吃天份

國旅熱爆！近兩週「住房單大量湧入」　花蓮業者：暑假訂房8成滿

錯過再等195年 ！2020「上帝金戒指」首發在雲林　環蝕帶中心線位置曝　

宜蘭反對農舍「臨界臨路」怕車禍常發生　農委會回應了

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

LIVE／醫材設上限惹議醫勞盟要陳時中表態　指揮中心14時說明

救急不救窮！林佳龍：紓困3.0「月底出爐」　艱困產業要自救

「交通部鋼鐵人」代理高雄市長？林佳龍鬆口回應了

農委會送500萬張250元消費券！每人可輸入3組ID…索取方式曝

颱風鸚鵡最可能生成時間點曝！周六最接近台灣　「3地區」變天有雨

已婚簡任技正與女科員不倫戀　食藥署4點回應：提考績會討論

「最難的高中數學」他點名這一單元！過來人超認同　曝經驗：很吃天份

國旅熱爆！近兩週「住房單大量湧入」　花蓮業者：暑假訂房8成滿

錯過再等195年 ！2020「上帝金戒指」首發在雲林　環蝕帶中心線位置曝　

宜蘭反對農舍「臨界臨路」怕車禍常發生　農委會回應了

監守自盜！　員工與載豬司機裡應外合偷豬變現遭逮

萬芳拍對嘴哭整個早上　導演一句話「竟全被剪光」！

蔡英文誠摯歡迎捷克議長8月訪台：兩國共享民主自由價值

林韋地／「自費醫材差額上限」比共產更共產的健保政策

【罷韓後續3】為何韓國瑜棄打法律戰　放棄翻盤機會？

LIVE／醫材設上限惹議醫勞盟要陳時中表態　指揮中心14時說明

台積電5月營收938.19億元「月減2.3%」！累計前5月營收年增33.9%

傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

情侶桃園街頭吵架...女怒丟包男友　警好心勸慰發現他是通緝犯

Google輸入亂碼出現「陳菊」　蔡英文：是否人為操控有待澄清

生活熱門新聞

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

員工年領516萬！「這家化工廠」擊敗台積、大立光

貼心小三送他保健品　火辣比基尼照曝光

鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮說話了

網問「什麼姓是特別」　釣出獨家姓氏

PS4悠遊卡等到哭　悠遊卡公司揭原因

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

麥當勞「最強商品」？老饕大讚完美比例：24hr都賣就好了

不想當霧峰林家人　林明洋泣訴崩壞史

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

珍奶20元漲到60up　價格回不去了

更多熱門

相關新聞

崑大智利籍碩士董雅莉經營蘭園　

崑大智利籍碩士董雅莉經營蘭園　

台南市崑山科技大學擁有豐沛的教學資源與能量，是外籍生赴台就學的優質選擇，智利籍的董雅莉（Alejandra Nonambuena）就讀國際貿易系，並直升國際商務與金融研究所， 2020年上半年順利畢業，就學期間她自行創業成立「NCK Orchids」，行銷台灣蝴蝶蘭到世界各地，她的故事獲各國媒體報導，並在國際曝光。

崑大餐飲系張漢城獲全國大專優秀青年

崑大餐飲系張漢城獲全國大專優秀青年

崑大餐飲系穿金戴銀

崑大餐飲系穿金戴銀

崑大商管學院USR辦理創意料理競賽推廣菱角

崑大商管學院USR辦理創意料理競賽推廣菱角

崑大視傳系動畫大賽國內外屢創佳績

崑大視傳系動畫大賽國內外屢創佳績

關鍵字：

崑大林慶全技職之光

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面