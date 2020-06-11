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GO TAIWAN！台灣三星稻田認養計畫為台灣加油

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▲▼台灣三星稻田認養計畫為台灣加油。（圖／台灣三星提供）

▲台灣三星稻田認養計畫為台灣加油。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星「星關懷」稻田認養計畫邁入第五年，今年台灣三星以「為台灣加油」為題，邀請財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會（以下簡稱家扶基金會）的星美好獎學金受益學生－高琪恩設計彩繪稻田圖樣，替樸實的稻田換上亮眼新裝，展現「星關懷」以人為本的精神，暖心為台灣應援加油。

台灣三星電子總經理李大成表示，台灣三星電子26年來在地深耕，為台灣人才培育及環境盡一份心力。「星關懷」稻田認養計畫已邁入第五年，透過支持在地農民友善契作，與台灣的土地和人們共好。由於今年上半年大環境氣氛低迷，三星特以「為台灣加油」為題，創作彩繪稻田圖樣，期望以田園中的創意圖像，為台灣注入蓬勃朝氣。

從高空俯瞰宜蘭三星鄉，在一片綠油油的稻田中，躍然於眼前的是雙手拿著彩球的超萌星寶寶，燦爛笑容以及胸前亮眼的台灣圖樣十分吸睛。繼去年「夢想飛翔的鴕鳥」彩稻圖案，今年三星持續以挑戰你所不能的精神，邀請「星美好獎助學金」受益學生高琪恩，透過Galaxy平板創作，將廣袤的稻田作為畫布，以S Pen描繪出想對台灣說的話，繪出宜蘭最美地景並傳遞正能量。

談及創作理念，高琪恩分享，這幅作品以Samsung品牌的首字S，同時也取Smile微笑之意，勾勒出星寶寶的頭形輪廓，而胸懷台灣則象徵以開朗活力之姿傳達「GO TAIWAN」為台灣加油的精神。

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