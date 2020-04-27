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三星高CP值Galaxy M11來了　售價不到4千元、僅在線上販售

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▲▼三星Galaxy M11。（圖／台灣三星提供）

▲三星Galaxy M11。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

針對高度重視性價比的消費者，台灣三星推出了在台首款M系列新機Galaxy M11；Galaxy M11除了搭載3+1鏡頭、6.4吋螢幕外，還備有5,000mAh大電量，讓高度依賴手機的星粉一整天都充滿活力。Galaxy M11將推出晨曦藍、暮光紫、迷霧黑三款顏色，建議售價3,990元，僅在線上銷售。

台灣三星指出，Galaxy M11預計於5月4日起在三星商城、ETmall東森購物、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、 LINE口袋商店及udn買東西等指定線上通路發售。

Galaxy M11機身以圓弧形設計，手感舒適，外殼透著磨砂金屬光感視覺效果。且承襲了旗艦級的螢幕規格，搭載6.4吋O極限全螢幕，無論是玩手遊、追劇或是瀏覽網頁多工處理，皆可帶給使用者最全面的視覺體驗。

Galaxy M11不僅具備5,000mAh大電力與15W閃電快充的性能，更搭配杜比音效為使用者帶來從早到晚不停歇的娛樂響宴。支援臉部辨識及指紋辨識功能，讓使用者多管齊下保障個資安全，另支援NFC電子支付，一機在手，輕鬆為生活帶來精采便利。

另外，用手機來記錄生活已經是現代人的日常，而單純的鏡頭功能已無法滿足消費者。Galaxy M11搭載超越同級的3+1鏡頭，分別為1,300萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭及800萬畫素自拍鏡頭。其中超廣角鏡頭擁有115°視角，可輕易捕捉遼闊視野，多人合影也輕鬆入鏡。另支援景深即時預覽及美顏自拍功能，一鍵切換，即刻凸顯視覺焦點。

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