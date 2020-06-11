　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵超酷炫

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼「滑蓋iPhone」概念影片。（圖／翻攝自YouTube／ConceptsiPhone）

▲「滑蓋iPhone」概念影片。（圖／翻攝自YouTube／ConceptsiPhone）

 記者王曉敏／綜合報導

自去年底爆料大神Ben Geskin轉發了一支滑蓋iPhone概念機的影片後，「滑蓋iPhone」的話題便偶爾會出來冒個泡。日前YouTube頻道「ConceptsiPhone」發布了一支「滑蓋iPhone 13」的影片，全機無實體按鍵，設計富科技感相當酷炫。

影片展示的概念機稱作「iPhone Slide Pro」，外型乍看之下與現有iPhone並無太大差別，但拔除了瀏海且全機四邊皆無實體按鍵，有著曲面螢幕，且曲面上方顯示部份App快捷鍵及虛擬電源、音量調整鍵。背面鏡頭部分的排列方式類似於iPad Pro，採3鏡頭配置，並具備光學雷達掃描儀。

▼電源鍵及音量調整鍵皆為虛擬按鍵。（圖／翻攝自YouTube／ConceptsiPhone）

▲▼「滑蓋iPhone」概念影片。（圖／翻攝自YouTube／ConceptsiPhone）

而最值得注意的是，機身下方可以向左滑開，顯示出更多功能。整體設計與早期的「側滑全鍵盤手機」相當類似，如Nokia N97，但滑出來的畫面為另一個觸控螢幕，而非物理鍵盤。

去年下半年，社群網站上即流傳著一支滑蓋iPhone的概念影片，甚至還被Ben Geskin給轉發了。影片中展示的滑蓋iPhone不僅可以向左滑開，還能向右滑開，並分別展示了不同的功能。螢幕向左滑，下方螢幕上配備著鏡頭，可用於自拍；螢幕向右滑，下方螢幕可進行多工處理。雖然只是概念影片，但仍勾起了許多果粉對滑蓋手機的想像。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
上凱道被勸退　主辦人怒嗆韓國瑜退出政壇：說話不算話「沒擔當就
蕾菈爆「一夜激戰4次」床伴實錄！　公開整晚時間軸：每2天就想
想換美元注意！新台幣狂升匯價創2年新低　換5萬多賺1400元
颱風鸚鵡最快明天生成！2天下雨熱區　一張圖看最新路徑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵超酷炫

Android 11試用版發表！Google親兒子Pixel系列搶先用

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

Zoom滿足「全球每天3億用戶」視訊通話需求　持續實踐90天資安強化計畫

廣達首推結合金屬機殼「5G多天線通訊系統」！將創造1000億元產值

iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

Galaxy Z Flip 5G版要來了！傳8月與Note 20、Fold 2一同亮相

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵超酷炫

Android 11試用版發表！Google親兒子Pixel系列搶先用

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

Zoom滿足「全球每天3億用戶」視訊通話需求　持續實踐90天資安強化計畫

廣達首推結合金屬機殼「5G多天線通訊系統」！將創造1000億元產值

iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

Galaxy Z Flip 5G版要來了！傳8月與Note 20、Fold 2一同亮相

跟進西甲、NBA　J聯盟也採罐頭音效製造氣氛

奴才拿減重神器召喚貓！　胖虎「原地繞4圈」討摸翻肚萌暈網友

與女友大吵！新竹狠男失控「拿皮帶狂抽打」　她滿身瘀青淚喊：打完還被脫光

歐盟指控中俄「散布疫情假訊息」　中國回應了：我們才是受害者

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送　沉默低頭「快步走進派出所」

徐旭東看振興三倍券　連外國人都讚「聰明」

快訊／交通部擬再推「紓困3.0」　救專營「國外旅遊」旅行社

散步被放生！懶柴見阿母秒「擠屁搭順風車」　獨留姊呆曬豔陽

4月受雇員工月減3.5萬人　主計總處：下個月衝擊幅度會趨緩

陸「蓋高樓」全球第一！一些城市卻爆發「後遺症」...官方急下令控管

3C家電熱門新聞

廣達首推結合金屬機殼「5G多天線通訊系統」

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

Zoom續實踐90天資安強化計畫

影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

蘋果官網發布iPhone搭Apple Watch使用秘笈

SONY耳機用戶注意了！　11款無線耳機曝安全漏洞...官方緊急釋出更新

iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

Android 11試用版發表

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

淺談Google搜尋與關鍵字

iPhone11驚傳綠螢幕災情　推估是iOS更新惹的禍

更多熱門

相關新聞

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

日前有陸媒消息指出，蘋果將在iOS 14內添增通話錄音功能，稍早據科技新聞媒體《9to5Mac》進一步證實此功能的存在，但據消息來源說法，該功能並不會向一般用戶開放使用。

蘋果股價創新高 市值突破1.5兆美元

蘋果股價創新高 市值突破1.5兆美元

「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

蘋果股價再收歷史新高！　分析師：改用自家設計晶片會擴增利潤

蘋果股價再收歷史新高！　分析師：改用自家設計晶片會擴增利潤

關鍵字：

蘋果iPhone概念機

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

好市多「超好吃美食」下架了！

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面