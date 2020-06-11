影／「滑蓋iPhone」概念影片曝光！　雙螢幕、無實體按鍵超酷炫

▲「滑蓋iPhone」概念影片。（圖／翻攝自YouTube／ConceptsiPhone）

記者王曉敏／綜合報導

自去年底爆料大神Ben Geskin轉發了一支滑蓋iPhone概念機的影片後，「滑蓋iPhone」的話題便偶爾會出來冒個泡。日前YouTube頻道「ConceptsiPhone」發布了一支「滑蓋iPhone 13」的影片，全機無實體按鍵，設計富科技感相當酷炫。

影片展示的概念機稱作「iPhone Slide Pro」，外型乍看之下與現有iPhone並無太大差別，但拔除了瀏海且全機四邊皆無實體按鍵，有著曲面螢幕，且曲面上方顯示部份App快捷鍵及虛擬電源、音量調整鍵。背面鏡頭部分的排列方式類似於iPad Pro，採3鏡頭配置，並具備光學雷達掃描儀。

▼電源鍵及音量調整鍵皆為虛擬按鍵。（圖／翻攝自YouTube／ConceptsiPhone）

而最值得注意的是，機身下方可以向左滑開，顯示出更多功能。整體設計與早期的「側滑全鍵盤手機」相當類似，如Nokia N97，但滑出來的畫面為另一個觸控螢幕，而非物理鍵盤。

iPhone Slide Pro with 18K Rose Gold



(concept by bat.not.bad) pic.twitter.com/H6JLVmb97j — Ben Geskin (@BenGeskin) November 12, 2019

去年下半年，社群網站上即流傳著一支滑蓋iPhone的概念影片，甚至還被Ben Geskin給轉發了。影片中展示的滑蓋iPhone不僅可以向左滑開，還能向右滑開，並分別展示了不同的功能。螢幕向左滑，下方螢幕上配備著鏡頭，可用於自拍；螢幕向右滑，下方螢幕可進行多工處理。雖然只是概念影片，但仍勾起了許多果粉對滑蓋手機的想像。

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