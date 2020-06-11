iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

▲iPhone 12系列機款手機殼模擬圖。（圖／取自PhoneArena）

記者王曉敏／綜合報導

外界預估，蘋果將在秋季發表會上發布4款iPhone 12（暫稱）系列手機，除了整體設計將致敬iPhone 4外，此前許多爆料者皆宣稱新機的「瀏海」將會較過去再「短」一點。不過稍早外媒釋出來自手機殼廠商的消息，顯示瀏海部分應無太大變化。

目前外界普遍預期，蘋果下半年將推出4款iPhone，包括5.4吋與6.1吋的iPhone 12及6.1吋與6.7吋的iPhone 12 Pro。螢幕部分將取消LCD，全面採用OLED螢幕，也有不少消息指出，由於TrueDepth相機感測器的供應商們將設法把整體設置做得更小，iPhone 12系列機款的螢幕佔比有望進一步提升。

▲iPhone 12系列機款手機殼模擬圖。（圖／取自PhoneArena）

不過稍早《PhoneArena》引述手機殼製造商Mobiledirect.ro的消息，模擬圖顯示瀏海確實有縮小一點，但幅度不大，至少不像先前其他渲染圖所展示的那麼小。Mobiledirect.ro過去曾以發布準確的iPhone 6外殼模具而聞名。

日前有消息透露，iPhone 12的開發已到達EVT（Engineering Verification Test，工程驗證測試階段）的第二階段，預計EVT階段將於本月結束，並於7月開始生產，但不確定是否為所有機款同時啟動。

天風國際證券分析師郭明錤曾表示，由於生產方面的挑戰，支援超高速mmWave 5G連網的高階iPhone機款將面臨延遲上市的問題。蘋果可能還是會與往年相同，於9月展開發表會，但上市時間可能推遲至10月，此前也有傳聞指出iPhone 12 Pro系列機款將延遲到11至12月上市。

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