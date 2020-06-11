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7小學生「速食店開趴」！暖心舉動讓店員噴淚...隔壁桌客人霸氣幫買單

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▲漢堡,零食,爆米花,速食,薯條,爆米花,軟糖,飢餓。（圖／翻攝自pixabay）(女人圖／視覺中國)

▲速食店是學生聚餐最愛的地點之一。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國密西根州一家速食店的店員碰到一群暖心的小學生，這群小學在速食店裡開趴，不過他們在點餐時不但一直把「請」、「謝謝」掛在嘴邊，用餐完還將桌面收拾的非常整潔，讓這名店員感到相當驚喜與感動。

綜合外媒報導，「紅狗沙龍」（Red Dog Saloon）速食店店員妮可•瑪麗（Nicole Marie）在臉書PO文表示，他在上班時遇到7名小學生到店裡點了40隻雞翅和7杯飲料，一開始沒看到家長陪同這群男孩時，她擔心地問「你們有帶夠錢嗎？」其中一名學生興奮地回答「有，我們期待很久了！」還告訴妮可待會會留下小費。

妮可表示，這群小男孩在點餐時非常有禮貌，用餐時也很注意交談音量，沒有影響到其他顧客，甚至有個男孩還提醒朋友「請先把電話掛了，和別人用餐時講電話不太禮貌」。隔壁桌的客人看見他們驚人的禮儀表現，還幫他們把帳結了。

在男孩們用餐結束離店後，妮可去收拾桌面，發現他們把空盤和骨頭、垃圾都整理好，飲料杯也整齊地放在一旁，甚至還用紙巾擦拭過桌子，「工作這麼多年，就算是大人也很少做到這種程度。」

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▲空盤和垃圾、飲料杯都整理好了。（圖／翻攝自facebook／Nicole Marie）

妮可將照片PO上網，貼文在臉書上吸引2.8萬個讚、超過1萬次分享，網友也留言表示，「家教很好的男孩們，從這就可以看出父母對他們的教育得當」、「見到這麼有禮貌的孩子，覺得下一代有希望了」、「這些年輕人幹得好啊！」

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