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別羨慕了！長得越漂亮「情路越坎坷」星座女Top4　雙魚不懂拒絕…下場都超慘

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滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你也是長得不錯，卻怨嘆感情路走得太坎坷嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

擁有美麗臉孔總會迎來許多愛慕的眼光，但也可能招來更多的感情糾紛，電視上常可見兩男為一女爭風吃醋的新聞案件，也正活生生的發生在你身上嗎？大陸占星網站《星座屋》統整出「長得越漂亮，情路越坎坷」星座女Top4，追求平凡的幸福實在好難，別再羨慕她們了。

1. 雙魚女

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雙魚女是12星座中「傻白甜」的代表人物，個性溫柔又浪漫，常因一點小事而感動。浪漫多情的雙魚再加上漂亮臉蛋，桃花更是一朵接著一朵開，但遭受到的感情波折也比一般人來得多，因為不善拒絕、害怕傷害人，老是搞得自己傷痕累累，又因為她們本身情感界定太度過於模糊，常引發不必要誤會，感情路才會如此坎坷。

2. 射手女

普遍的射手女孩性格大喇喇，開朗活潑又有趣，即使長相普普也很受歡迎，如果幽默的性格再加上一點姿色，閃耀光彩奪目，但也可能因為太有魅力會招來別有居心的人。對人沒有戒心的射手常吸引渣男，感情中容易受騙，會遭受一波波的打擊。

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲為愛沖昏頭的巨蟹女生，容易因此被矇上眼。

3. 巨蟹女

巨蟹女孩對於感情態度不夠果斷、明確，尤其一談戀愛就容易被沖昏頭的她們，判斷力較不足、視人不清，因此越漂亮的巨蟹女孩感情就越坎坷。只要追求者一多，就分不清對方喜歡的是她還是那張臉，每天擔心自己會受傷，也屢屢走不出坎坷的情路。

4.獅子女

獅子強勢的個性，若再加上美艷動人，眼睛就會長在頭上，然而在感情世界裡最忌諱就是雙方關係不平等，她們常忍不住以居高臨下的態度對待人，一次又一次逼走真心為她們付出的人、辜負對方對自己的真心，繞了一大圈，發現身邊空空無人，仍是孤單一個人。

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