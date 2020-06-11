喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整　隱藏鏡頭捕捉挑戰失敗真實反應！

▲一支神秘的ASMR影片，吸引網友接連挑戰，《社畜時代》演員也遭「設局」。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

ASMR熱潮在社群媒體上已燃燒一段時間，近日一支神秘的ASMR實驗影片，更是颳起一陣挑戰旋風！關鍵在於，影片內含大量切水果、榨汁、大口暢飲的畫面，並將收音開到最細緻，搭配3D立體聲，就像環繞在耳邊一般、令人全身酥麻，檸檬、柳橙等沁涼的畫面，更讓人口水流不停，片尾的嗓音低沉勾人，影片一上線就引起瘋傳熱議，甚至有許多網紅爭相在自己的YouTube頻道及Instagram上發起挑戰此實驗影片，並號召近150萬名粉絲一同參與，看著誘人的影片，嘗試不吞口水、抑制想喝飲料的強烈慾望，這個磨人挑戰也讓《社畜時代》劇組決定跟一波，策劃了一場整人實境秀，看看演員們能否抵擋誘惑、抱回兩萬元獎金。想知道劇情走向嗎？快跟著隱藏鏡頭看看吧！

在 Instagram 查看這則貼文 pecos_tw（@pecos_tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 1:30 張貼

▲「纖果食感」推出的ASMR影片內含大量切水果、榨汁、暢飲畫面，令人全身酥麻。 （影／取自Instagram，如遭刪除請見諒）



究竟演員們的真實反應為何？《社畜時代》劇組為了要捕捉演員們最真的表情，事先在休息室放置了不同角度的隱藏攝影機，在桌上擺滿「纖果食感檸檬飲」和「纖果食感柳丁飲」，再安排演員接續進來梳化，並事先告知飲料桌上飲料為道具、不能拿來喝，同時利用演員前方的大電視播放這支ASMR實驗影片，勾起演員好奇心，心癢癢想喝又不能喝，大大增加了演員挑戰失敗的機率。

首位挑戰者朱姐進來後就先被影片吸引，心不在焉地聽著拍攝內容，終於忍不住問：「為什麼要播那個影片？讓人一直流口水，看起來超級想喝。」朱姐馬上把腦筋動到桌上的道具飲料上，「道具那麼多喝一罐又不會怎樣」不理會導演的勸阻，朱姐邊說邊拿起纖果食感大乾一口，此時導演終於揭曉今天的整人實驗，並宣告「挑戰失敗」！知道自己錯失兩萬元之後，朱姐難掩悔恨，但卻同時立下決心，絕對要讓接下來的挑戰者們也嚐嚐失敗的滋味。

第二位挑戰者益豪到了之後，才講幾句話就表示口渴，正準備伸手拿桌上飲料時被導演拍掉：「道具不要亂拿」，此時朱姐使出招數慫恿導演離開休息室，並藉機引導益豪注意電視上播放的實驗影片，益豪看到入神時，朱姐更直接打開桌上的纖果食感，讓益豪再也忍不住心中的慾望，誰知道剛喝下飲料就被導演抓包，得知自己挑戰失敗的益豪，決定跟朱姐聯手惡整第三位挑戰者Nina：「我沒有，誰也別想拿到。」說什麼都不能讓她拿到兩萬元！

呆萌的Nina一看到桌上飲料就露出驚喜的表情：「為什麼今天會有飲料？」被朱姐制止後，Nina只能摸摸鼻子坐下，此時益豪端了兩杯飲料進來，故意放在Nina手背上，並與朱姐一人一邊大口暢飲，讓Nina忍不住笑了出來：「看起來好像很好喝。」並叫兩人快把飲料拿走，因為自己也好想喝！沒想到益豪竟端上整杯檸檬原汁，被整到整張臉皺在一起的Nina馬上拿起纖果食感插下吸管，喝下去之後導演宣布Nina挑戰失敗，Nina此時正準備為自己平反，沒想到導演絲毫不領情直喊Nina定力不夠，兩萬元就這樣飛走啦！

雖說失去了兩萬元，但「最受不了誘惑」的朱姐、「腦波最弱」的益豪、「兩萬元飛得最無辜」的Nina等全軍覆沒的三人也認真分享了纖果食感的心得，朱姐表示，纖果食感酸酸甜甜很順口，適合夏天時衝去小七買一瓶！視覺系的益豪喜歡包裝上滿滿的檸檬、柳橙圖案，再加上影片中的畫面和聲音，直喊「誰受得了！」怕酸的他更表示原以為檸檬口味一定會很酸，沒想到這麼順口，大喊「這根本就是想戀愛的感覺」。而Nina終於有機會為自己平反，「要不是你們整我，平常放在那邊導演說不能喝，我絕對不會去喝」，現在雖說失去了獎金，但三人還是互相取暖，相約一起去小七囤貨，即使賺不到兩萬塊也要滿足自己的慾望。

想測試自己的意志力嗎？那就買瓶纖果食感放在眼前，大聲播放ASMR實驗影片，看看你能撐多久！

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