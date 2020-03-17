聽廣播放鬆心情..結果「全身高潮 」 　網友：ASMR內容好澀、好黃

▲ 大陸音訊行業疑打色情擦邊球。（圖／翻攝中國網科技）

記者任以芳／綜合報導

大陸影音平台嚴禁打黃、和低俗內容，業者改打情色擦邊球，改賣「曖昧音頻」，類似廣播節目、有聲小說的內層，標題帶有明顯性暗示，疫情期間訂閱量大暴增，目前已經列入大陸網管新一波清查目標。

大陸網路影音行業太火熱，經常被投訴有色情低俗內容。大陸今年3月起正式施行《網路資訊內容生態治理規定》禁止傳播和宣揚低俗、庸俗、媚俗等視聽內容。結果，上有政策，下有對策，相關業者早就準備好應對方式。

▲▼ 大陸音訊行業疑打情色擦邊球，大陸網友覺得節目太黃。（圖／翻攝中國網科技）

根據中國網科技調查報導指出，不少有聲節目疑似打「色情擦邊球」的低俗內容。某些音訊ＡＰＰ節目的標題帶有明顯性暗示、性挑逗，讓人產生性聯想。比如《醫賤鍾情：老婆大人請矜持》《又撩又解壓的雙蛋按摩》、《跟租來的女友過夜》等，節目推薦圖都是穿著暴露的辣妹照，作品上傳者刻意用刺激性標題，吸引用戶眼球，衝高點閱率，也有不少網友在評論區留言稱內容好澀、好黃。

大陸色情音訊行業迅速竄起，主要是假借「ASMR」名義，實際上提供色情服務。「ASMR」是自發性知覺高潮反應，又被稱為「顱內高潮」，最初是指通過各類類比音效緩解人的精神壓力。近年，開始轉變成最夯商業模式，不少知名企業運用「ASMR」行銷商品。目前，大陸相關單位開始注意低俗音訊節目，嚴查打「色情擦邊球」的內容。