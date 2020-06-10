第三城！湖北鄂州宣布「全城大篩檢」　官方補貼50%費用

▲湖北鄂州將展開大規模病毒檢測 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

繼湖北武漢市、黑龍江牡丹江市後，湖北鄂州市也在周一（8日）發布通告，將在6月11日至17日對全市未進行病毒檢測的人員，集中進行病毒檢測篩查。此外，在集中檢測期間，自願自費進行病毒檢測的人員，費用會由政府補貼一半。

通告指，具體而言，3月25日後未進行病毒檢測的八類人員，會由屬地及行業主管部門牽頭安排，以做到「應檢盡檢」，其它人員則會按「願檢盡檢、能檢盡檢」的原則由個人報名，屬地安排檢測。

八類人員分別為：所有發熱疑似病人及發熱留觀病人的密切接觸者，集中或居家隔離人員，新住院患者及其陪護人員；境外入（返）鄂州人員；疫情期間留居武漢，解封後來鄂州人員，以及從其它疫情中風險以上地區來鄂州人員；各類學校教職員工、復學學生，各類醫療衛生機構醫務人員；復工復產人員；公共交通工具、大型商場超市、大中型餐飲服務企業、集貿市場、窗口單位等公共場所服務人員；疫情期間參與社區新冠肺炎防控的一線人員；養老院、精神病院、兒童福利機構、羈押場所等特殊場所新進人員。

通知又強調，各地各行業主管部門要認真組織實施，對「應檢盡檢」及自願檢測人員進行全面摸底，登記造冊，細致做好病毒檢測篩查計劃，在規定時間內完成病毒檢測任務，各檢測機構必須如實上報病毒檢測結果，不得瞞報、漏報、遲報。

此前，黑龍江牡丹江市日在一星期內共完成市區65.8772萬人的病毒檢測，篩查出19名無症狀感染者，檢出率為每一萬人有0.288人是陽性。

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