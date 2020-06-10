台盟中央召開「台情研討會」　蘇輝：深化對台一盤棋工作思路

▲台盟中央台情研討會在北京召開。（圖／取自中國台灣網）

記者陳政錄／綜合報導

作為大陸對台統戰組織之一，台盟中央9日於北京召開「台情研討會」，大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝在會上坦言，當前兩岸關係複雜嚴峻，聯絡工作在疫情期間受到很大影響，為堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，台盟將進一步深化大聯絡、一盤棋的思路，優化對台工作結構。

據大陸國台辦旗下的《中國台灣網》報導，此次會議，是中國大陸在新冠肺炎疫情防控阻擊戰，取得重大戰略成果的形式下，台盟中央首次召開的全盟層級現場會議。

▲台盟中央主席蘇輝，她曾在中共十九大召開時擔任台灣團團長。（圖／記者宋良義攝）

蘇輝首先指出，去年以來，特別是新冠肺炎疫情爆發後，台盟對台聯絡交流工作受到很大影響。她接著說，面對當前複雜嚴峻的兩岸關係形勢，台盟中央將從更高角度和層面，進一步深化「大聯絡、一盤棋」工作思路，優化全盟台情研究工作結構，提升台情研究水平，力爭為對台工作多獻良策。

她強調，對台工作要深入貫徹習近平總書記的重要論述，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則，反對任何形式的「台獨」分裂圖謀。

蘇輝說，台盟要「發揮鄉情親情優勢，努力反映島內鄉親的所思所想」，為中共中央決策提供真實可靠的社情民意信息。並牢牢把握兩岸關係形式變化，做好宣傳，「引導廣大台灣同胞看清時與勢。」

她要求，全盟要有政治意識，面對台獨勢力阻撓和疫情制約，穩步推進對台聯絡和台情研究工作。

該次會議由大陸全國人大常務委員會委員、台盟中央常務副主席李鉞鋒主持，包括18個地方盟組織的49名台情研究負責人與會。

台盟中央即為「台灣民主自治同盟」，創立於1947年，現任主席蘇輝，是中共排名第八的民主黨派，接受共產黨領導。根據公開資訊，早期台盟成員多為台灣日治時期的台灣共產黨成員，目前，盟員主要來自居住於中國大陸的台灣籍人士，為陸方對台統戰組織之一，共有盟員約3000人。

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