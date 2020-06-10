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健保自費醫材「差額上限」引反彈　陳時中：保障民眾權益

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▲▼防疫新生活運動代言大使江宏傑與防疫五月天合照,陳時中,陳宗彥,周志浩,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲0610中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

健保署幫八大類、352項醫材訂定差額收費上限，8月起高達89%的醫材都得調降。衛福部長陳時中今（10）日在指揮中心記者會被問及此事回應，差額負擔上限是經過專家討論，目的在於保障病人就醫權益，未來健保署也會持續針對價格做監控。

9日健保署公告一出，醫界罵聲一片，新光醫院行政副院長洪子仁就批評，健保訂的天花板價，某種程度壓縮醫院經營，如此一來醫院更沒有餘額幫醫護人員加薪，最終受影響的還是民眾。北部知名醫院不具名心臟科醫師表示，價差賣的是服務水準，齊頭式平等不公平。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，健保很多議題隨時在討論中，無論是費用限制或者管制措施，都是經過專家會議討論，在醫療處置與保障民眾權益上兩相權衡。

近年來新興材料多元，有些新醫材在醫療上具有意義，有些則否，因此健保署才會根據功能與效果，分級分類訂出天花板價格，下面再根據各類細項，由醫院根據不同成本價與功效情況，訂定差額負擔，希望保障民眾就醫權益。

至於被問到怎麼看待醫院反應，訂定自費醫材價格上限，會壓縮營收？陳時中回應，在制訂標準前，都有與醫院進行討論，但健保長年都在醫院營收與民眾權益中進行權衡，此次新制是希望透過一些標準，緩解醫院長年的品質競爭。

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