11年A走逾3千萬公款！台電課長自首還980萬　44罪都可易科罰金

▲前台電公司課長利用職務之便，11年來挪用公款逾3千萬元，事後自首認罪，並還款900多萬元，獲法官輕判，44罪都可易科罰金。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者孫于珊／台北報導

一名前姜姓台電公司課長竟利用職務之便螞蟻搬象！11年來挪用公款逾3千萬元，每次A走6萬元至167萬餘元不等，直到被台電發現後，姜才自首認罪，並還款900多萬元。台北地院依姜犯44個業務侵占罪，判刑3年4月，得易科罰金120萬元，追徵犯罪所得2027萬元。可上訴。

判決指出，姜自2005年7月1日起，擔任台灣電力公司所屬綜合研究所供應組財務課長，另自2011年7月1日起至2017年7月1日退休日止，擔任材營課長一職，負責彙整、統計台電試驗的廠商款項，並填寫取款表單交由財務課出納人員銷帳。

然而姜竟利用職務之便挪供私用，自2006年7月10日起至2017年2月13日止，共44次填製取款、匯款、存入等單據，將款項自公司帳戶取出，依序轉入個人、子女或第三人的帳戶內，亦或直接取走提領現款，侵占入己，不法所得共計3010萬2399元。最後因姜屆齡退休，未依規定辦理移交手續，經台電公司人員內部清查才曝光，

由於姜在台電公司提出刑事告訴前，已到派出所坦承犯行，並接受裁判；法官審酌，姜為滿足一己之私，罔顧台電公司信任，長達近11年期間，挪用款項高達3010萬2399元，造成台電損害非輕，且迄今未與台電達成和解，但考量姜犯後自首，並已歸還台電983萬1457元等一切情狀，姜所犯的44罪都可易科罰金。

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