　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

11年A走逾3千萬公款！台電課長自首還980萬　44罪都可易科罰金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲前台電公司課長利用職務之便，11年來挪用公款逾3千萬元，事後自首認罪，並還款900多萬元，獲法官輕判，44罪都可易科罰金。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者孫于珊／台北報導

一名前姜姓台電公司課長竟利用職務之便螞蟻搬象！11年來挪用公款逾3千萬元，每次A走6萬元至167萬餘元不等，直到被台電發現後，姜才自首認罪，並還款900多萬元。台北地院依姜犯44個業務侵占罪，判刑3年4月，得易科罰金120萬元，追徵犯罪所得2027萬元。可上訴。

判決指出，姜自2005年7月1日起，擔任台灣電力公司所屬綜合研究所供應組財務課長，另自2011年7月1日起至2017年7月1日退休日止，擔任材營課長一職，負責彙整、統計台電試驗的廠商款項，並填寫取款表單交由財務課出納人員銷帳。

然而姜竟利用職務之便挪供私用，自2006年7月10日起至2017年2月13日止，共44次填製取款、匯款、存入等單據，將款項自公司帳戶取出，依序轉入個人、子女或第三人的帳戶內，亦或直接取走提領現款，侵占入己，不法所得共計3010萬2399元。最後因姜屆齡退休，未依規定辦理移交手續，經台電公司人員內部清查才曝光，

由於姜在台電公司提出刑事告訴前，已到派出所坦承犯行，並接受裁判；法官審酌，姜為滿足一己之私，罔顧台電公司信任，長達近11年期間，挪用款項高達3010萬2399元，造成台電損害非輕，且迄今未與台電達成和解，但考量姜犯後自首，並已歸還台電983萬1457元等一切情狀，姜所犯的44罪都可易科罰金。

票券換點囉！！！

►好康別錯過～

【更多新聞】

影／與莉婭勾肩摟腰甜蜜出庭「比愛心」　謝和弦情緒穩定認罪「中時噴漆」！

獨留6歲兒在岸邊…烏來南勢溪1年內接連奪走兒女命　粗心爸下場曝

拐杖戳屁屁還「隔褲玩鳥」9歲男童提告　他辯稱：只是好玩嘛！

ET快訊
這邊我最有錢！28歲豪宅住戶羞辱保全　「吐水噴臉」還罵：你是
獨／全台唯一「黑牛王」現身！高雄99輛破5億超跑車隊送行「施
狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃臀全露…胸前只掛一片布
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

11年A走逾3千萬公款！台電課長自首還980萬　44罪都可易科罰金

無性夫妻女牙醫控夫不做家事！夫控妻畫地盤分居

上網分享「慾片」！前女友弟見姊成女主氣瘋　怒嗆：打斷你手腳…他秒錄音提告

快訊／花蓮小客車撞斷電桿路樹「卡變電箱」　駕駛爬出送醫

疑誤觸電弧開關　彰化台電人員遭電擊！手頸灼傷緊急送醫

獨／送行高雄「施爸爸」！99輛破5億狂爆超跑車隊　全台唯一「黑牛王」現身　

PO網炫「夜襲」！南投4國三生兩度闖教室「露營趴」　被校方記過

派美女業務入侵「愛情公寓」…170男被迷倒傻付4千萬！婚顧公司涉詐欺全無罪

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

11年A走逾3千萬公款！台電課長自首還980萬　44罪都可易科罰金

無性夫妻女牙醫控夫不做家事！夫控妻畫地盤分居

上網分享「慾片」！前女友弟見姊成女主氣瘋　怒嗆：打斷你手腳…他秒錄音提告

快訊／花蓮小客車撞斷電桿路樹「卡變電箱」　駕駛爬出送醫

疑誤觸電弧開關　彰化台電人員遭電擊！手頸灼傷緊急送醫

獨／送行高雄「施爸爸」！99輛破5億狂爆超跑車隊　全台唯一「黑牛王」現身　

PO網炫「夜襲」！南投4國三生兩度闖教室「露營趴」　被校方記過

派美女業務入侵「愛情公寓」…170男被迷倒傻付4千萬！婚顧公司涉詐欺全無罪

日職／火腿10日續戰養樂多　王柏融扛3棒左外野

端午佳節送愛家扶　育達慈善會獅子會共同捐贈14萬以行動振興

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

專訪／澎恰恰繳2次鉅額學費當消災…小孩鑽後門上學才覺醒　認「這點很弱！」

國術館師傅月收6位數靠東森　產品嚴選、平台整合強是關鍵

煙燻雞腿肉嫩多汁！安平超夯排隊便當　搭配3樣菜份量夠大方

告到最高法院沒用！法甲無法復賽　2支降級球隊有望續命

3色花海一次賞！歐風亞洲大學紫薇花開好夢幻　阿勃勒、鳳凰花同步綻放

中醫公布「新冠治療指引」4藥方分期治療　平均8~10天可改善病情

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

社會熱門新聞

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

同事忙防疫他們忙偷情　食藥署高官夜夜幽會女下屬

住戶羞辱保全　吐水嗆：你是奴才

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

發黑長蟲…夫妻「擁抱姿勢」亡　遺書內容曝光

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

不甘成性愛影片女主角　她怒控銀行高層夫偷拍10女

重殘警神復原健步如飛　胞妹愧：是裝的

「機械系法官」嘲諷律師：你哪個學校畢業？

瀕植物人還能抓賊　警界影帝騙倒7保險公司

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

雲林男貼賓士跑車約女網友　4煞竄出尖刀刺胸險死

「在不瘋狂」告了！要洛克賠200萬元違約金

更多熱門

相關新聞

誤觸電弧開關　彰化台電人員手頸遭電擊灼傷

誤觸電弧開關　彰化台電人員手頸遭電擊灼傷

彰化有1名男性台電工作人員於在田中鎮山腳路4段，乘坐升降機施作電桿設備時，疑似在操作電弧時誤觸開關，被電擊灼傷，在場的同事緊急通報消防局，消防隊第二大隊田中分隊救護人員確認該名傷患意識不清、對聲音有反應，左手、左頸及臉部有電灼傷、右眼眉有撕裂傷，先清洗包紮後，趕緊送往醫院治療。

為電力開發籌措銀彈　台電發行無擔保普通公司債117億元

為電力開發籌措銀彈　台電發行無擔保普通公司債117億元

雙北停電　文山、新店、中永和共影響7.5萬戶

雙北停電　文山、新店、中永和共影響7.5萬戶

日月潭運用水力發電尾水排流清淤

日月潭運用水力發電尾水排流清淤

貪食蛇引爆電桿開關　彰化2526戶大停電

貪食蛇引爆電桿開關　彰化2526戶大停電

關鍵字：

業務侵占台電課長挪用公款

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面