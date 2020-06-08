▲ 自修室裡的咖啡閱讀角，新北市圖三峽分館免費招待考生喝咖啡。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

燈光美、氣氛佳，滿室咖啡香。日前剛改裝完成的新北市立圖書感三峽分館自修室，特別打造了咖啡閱讀角，整體裝潢走的是時下最流行的工業設計風，看書看累了還能享受美味的咖啡，感受不一樣的驚喜。同時提供咖啡服務，投幣式的「咖啡小棧」，只要親民的價格，便能享受咖啡，放鬆休息一下。

工業風格為主，天花板挑高設計，不刻意隱藏通風道與水管，沙發座、吧檯座、還有和室閱讀區，為了讓讀者有一個可以放鬆喘息的空間，三峽分館特別在自修室外打造了充滿工業風「蜂」潮魅力的閱讀休憩區。獨特的六角形中空蜂巢造型，運用在壁面書架、天花板，以及窗框上，搭配檸檬黃與蘋果綠的座椅，讓視覺能多了玩味與變化。

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新北市立圖書館館長王錦華表示，近年斜槓族成為相當流行的工作模式，大家不一定只會關在辦公室裡工作，圖書館空間再造，除了提供民眾更舒適的閱讀空間，也與不同的元素結合，成為集閱讀、工作、創作、學習、休閒娛樂於一處的平台。

讀者蔡小姐說：「這裡很適合帶著自己的筆電來工作，或坐下來讀本書都可以，完全不限時，可以上網、充電，還可以喝咖啡，讓人能待上一整天，以前自己都到咖啡館，最近則轉移陣地到圖書館。」考生曾同學則說，他一早就來到這裡，因為自修室感覺比較嚴肅，而這裡座位和燈光都給人溫馨的感覺，可以一邊讀書一邊享受咖啡廳特有的氛圍。

新北市立圖書館表示，為了慰勞辛苦的考生們，三峽分館特別招待考生喝咖啡，讓考生可以放鬆一下心情。6月份只要憑准考證，便可免費享受香醇研磨咖啡1杯，民眾借5本書也可免費享用，但必須自備環保杯。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢。

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