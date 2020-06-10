情侶桃園街頭吵架...女怒丟包男友　警好心勸慰發現他是通緝犯

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子9日深夜在桃園區街頭與女友大吵一架，路人發現後擔心引發衝突連忙報警，警方到場勸解時，女友負氣先行離去，獨留陳男在路旁沉思，員警將其拉到路旁勸慰，查核身分時意外查出陳男因詐欺案遭苗檢通緝，陳男當場傻眼還說「搞錯了吧？」但警方確認後仍將陳解送苗栗地檢署歸案。

▲桃園市陳姓男子9日深夜與女友在桃園區街頭吵架，路人見狀報警處理，員警趕來勸解時意外發現陳男竟是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，9日晚間10時許，27歲的陳姓男子與女友在桃園區大同路上發生爭執，因聲量過大引發側目，路人憂心2人可能爆發肢體衝突打電話報警處理，陵派出所警員藍翊云、傅鈺均據報前往處理。

▲桃園市陳姓男子9日深夜與女友在桃園區街頭吵架，員警勸解時意外發現陳男竟遭苗檢通緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男女友因負氣已自行搭車離開，陳男則站在路當中沉思，2名員警將其拉到路旁勸解，陳也配合員警盤查交出身分證件讓警方登記，未料，員警利用小電腦查核陳男身分時，赫然查出因詐欺案件多次未出庭，已遭苗栗地檢署發布通緝，陳男當場傻眼說：「應該是搞錯了吧！」但員警經再三確認陳被通緝事實，帶回派出所偵訊後，依法解送苗檢歸案。

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