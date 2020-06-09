快訊／桃園巴陵橋男落水　警消尋獲已溺斃「身分待查」

▲桃園市復興區巴陵橋下，9日中午有民眾報案發現男子落水，桃園市消防人員打撈上岸後已明顯死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局第四大隊9日中午據報在復興區巴陵橋下有男子落水，警消趕到現場救援，尋獲男子上岸時已明顯死亡，大溪警方調查，死者經查為章姓男子，在該處釣魚時不慎落水，附近施工人員發現後報案，警消尋獲後章男已無生命跡象，已通知家屬到場，詳細發生情形警方目前正調查釐清中。

▲桃園市復興區巴陵橋下，9日中午有民眾報案發現男子落水，落水處水流湍急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市消防局指出，9日中午12時47分接獲報案指稱，位於復興區巴陵橋下有男子落水，消防局第四大隊巴陵分隊派出11名消防人員、4輛消防車與1輛救護車趕往救援，因為水流湍急，消防人員下水順利尋獲落水男子，但已明顯溺斃身亡，消防人員將男子送上岸後交由大溪警分局處理。

▲桃園市復興區巴陵橋下，9日中午有民眾報案發現男子落水，桃園市消防人員將落水男子打撈上岸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，死者為66歲的章姓男子，9日上午在巴陵橋下釣魚時不慎落水，在附近施工工人發現章男落水立即打電話報警處理，大溪分局榮華派出所獲報後會同消防人員到場搜救，於下午2時許打撈上岸，但已明顯死亡，已通知家屬到案，同時報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

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