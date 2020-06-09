桃園市警局開辦派出所增第2副所長　全市共32所增添生力軍

▲桃園市警局從8日開始在編制超過31仁派出所增設第2副所長，全市共有32所增派第2副所長。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局日前獲考試院同意「編制逾31人派出所增設第2副所長」，且納入正式組織編制，成為全國第一個正式編制第2副所長的警察機關，桃園市警局9日表示，針對以往台北、台中與高雄市警局任務編組試辦第2副所長模式，桃園市警局正式編制派出所第2副所長，總計全市共有32個所增設第2副所長，將可有效減輕所長壓力。

桃園市警局指出，以往台北與台中市警局試辦第2副所長，但均未納入正式編制，警政署則指定由桃園市警局正式開辦，且經市長鄭文燦同意增列預算編制，更獲得考試院同意修正納入編制，其中超過31人之派出所將增設第2副所長，增設職務包括有主管加給、資績計分、權利與義務與第1副所長相同。

▲桃園市警局蘆竹分局新任第2副所長吳上江（左起）、吳宗翰、詹士毅3人第一波上任。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據市警局解釋，桃園市警局目前編制為4千8百餘人，轄區10個分局超過31人派出所有32個，包括桃園警分局7所、中壢警分局5所、平鎮、八德、龜山、蘆竹、龍潭各有3所，楊梅與大溪各2所，總計共32所，第2副所長由巡官或巡佐兼任，市警局首波已派任第2副所長共23人到任。

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