「一鍵打包」至Google相簿！臉書相片搬家工具上線　教學看這邊

▲臉書相片、影片轉移工具上線。（圖／截自Facebook Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

臉書去年底公開的「資料轉移工具」上周已正式向全球用戶開放！用戶能更快速地「一鍵打包」其上傳於臉書的照片和影片，並自動傳送至其他服務平台，目前已開放轉移至Google相簿。

此功能是基於幾個科技業龍頭共同推動的「資料移轉計畫」（Data Transfer Project）所推出。該計畫於2018年啟動，目的是建立起一個開源專案，使不同的網路平台服務間能建立起一個統一個協定，使用戶在參與此專案的平台間能自由移動自己的檔案。其參與者最初為臉書、Google、微軟與推特，隨後又有蘋果、網際網路之父柏內茲李（Tim Berners-Lee）等加入。

臉書去年底宣布，為了讓用戶能夠更方便地傳輸照片與影片，將發布一項新工具，讓用戶能輕鬆轉移這些檔案，並率先與Google相簿配合使用，而這項功能上周已正式推出。

以下為步驟教學：

1. 點選畫面右上方的「▼」

2. 進入【設定】

3. 進入【你的 Facebook 資訊】

4. 點選【轉移你相片或影片的副本】

5. 【選擇目的地】下拉選項選擇「Google 相簿」

6. 選擇轉移「相片」或「影片」，接著點選確認即可轉移

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