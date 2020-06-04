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2少女逃離安置機構！還上網「賣身換宿」　與2男大搞4P…社工追問細節嚇傻

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▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵3次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲2少女逃離安置機構，竟與2男達成協議賣身換宿，2男遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

2名未成年少女小凡（化名）、小亭（化名）從安置機構逃離，並與男子阿宏（化名）、阿翔（化名）約定好「賣身換宿」，4人激情交纏了一夜，少女才回到安置機構。案經社工報警處理，一審法官認定2男不但與各自與少女性交，還玩起交換伴侶遊戲，因此依法各判2男1年1個月及6個月徒刑，其中阿宏判刑較重，因此提出上訴，經調查後發現，2少女說詞前後不一，但阿宏確實有與少女發生關係，因此改判8個月徒刑。

判決書指出，小凡與小亭年齡分別為15、16歲，2人2017年11月22日從安置機構逃離，但2人身無分文，也無棲身之處，此時的小凡竟拿出手機用交友軟體聯繫剛認識不久的阿宏，並約定好由2女「賣身換宿」。

雙方達定後，阿宏開車將2女載到朋友阿翔的住處，並趁著阿翔還沒返家前先與2女發生關係。直到阿翔回到家後，隨即加入戰局，4人玩起交換伴侶的遊戲，在房內交纏了一夜。直到隔日，2女回到安置機構，經社工追問後，案情因此曝光。

然而，阿宏到案後還矢口否認有與2女發生性行為，甚至辯稱，當晚他與2女先是在阿翔家中與其家人聊天，大約10分鐘左右，等到阿翔回家後他便離開了，並沒有與2女發生性行為，但不被法官採信，因此將阿宏判刑1年1個月，而阿翔則是判刑6個月。

阿宏不服提出上訴，而二審法官審理後認為，2女前後供詞不一，且相互矛盾，但仍認定阿宏確實有與2女發生關係，因此撤銷原判，改判刑8個月。全案上訴到最高法院審理中。

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