我沒有嗆她！吳秋麗還原「黃捷爆哭」經過：許議長給我推進的力量

▲黃捷現身許崑源靈堂卻爆哭離開。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，家屬8日在高市殯儀館設置靈堂，開放外界弔念。時代力量議員黃捷上午10點到場上香致意，離開時卻掩面痛哭，引起媒體注意，傳出是法制局長吳秋麗嗆聲「你可以不用來」，讓黃捷備感委屈。吳秋麗則說她沒有斥責黃捷，且當下在靈堂黃捷也沒有異狀，不知道為何哭給媒體拍。

▲法制局長吳秋麗。（圖／記者洪正達翻攝）

回顧當天，法制局長吳秋麗接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，當下情況是她要站起來，黃捷正要坐下，就默默地拍了黃捷的肩膀，跟她說「妳幹嘛來、你可以不用來」，吳秋麗說：「我沒有在靈堂嗆她也沒有罵她，我個人當時心情悲傷，但覺得她好像不是來悼念的，是來政治秀，我沒有大聲斥責她，是拍她的肩問她，她回說我不用來嗎？坐一陣子後，政務官往前準備公祭，那時候她都沒怎樣，結束後換議員公祭，當時也沒察覺異狀。」

吳秋麗說，口紅是她自己的感受，當下也沒有跟黃捷說：「我不知道走出去是否有人嗆她，真的不知道她為何會哭，從頭到尾只講這兩句話，不可能在靈堂嗆她，她走出去我還在裡面陪同市長，坐了很久才出去，看媒體後才知道黃捷爆哭。」

「我不知道，我完全不知道，我無法猜測，不知道她為何哭給媒體拍，我真的不知道為什麼為何突然百感交集，是否這是兩句話讓她崩潰，還是民眾有人嗆她，我也不知道原因」，吳秋麗也說，「當下有股衝動想跟她說，或許是許議長給我推進的力量，就對她講了幾句話，平常我不會這樣」，最後強調這件事沒有必要再追了，希望事情就此落幕。