　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣19歲少年奪SONY世界攝影大獎　《活在當下》讓他想起自己是誰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣19歲少年謝獻邦（Hsien-Pang Hsieh）拿下2020年度「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）「年度青年攝影師」獎項。（圖／翻攝自YouTube／World Photography Organisation）

▲謝獻邦說明作品理念。（圖／翻攝自YouTube／World Photography Organisation）

記者丁維瑀／綜合報導

2020年度「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）9日宣布多名得獎者，其中19歲來自台灣的少年謝獻邦（Hsien-Pang Hsieh）拿下「年度青年攝影師」獎項，他以作品Hurry捕捉到街頭藝術家匆忙的神態，也從中反思「活在當下」的意義為何。

謝獻邦透過影片表達感謝並說明作品理念。他表示，獲獎的照片是他到德國留學不久後所拍攝，當時他感受極大的壓力，非常想要學好德文、交新朋友、適應當地的文化，卻忘記了自己是誰。

日常龐大的壓力下，謝獻邦注意到一名男子站在街上，對方表現出正在趕上班的模樣，其實他是一名街頭藝術家，整個過程中都是站著不動的。他整個目光都被男子吸引，因此拍下照片。

這張照片讓19歲的謝賢邦拿下「索尼世界攝影大獎」獎項之一。他說，他拍攝相片多年，這次首次自己的作品受到肯定，他也用中文講述「活在當下」這四個字，其實是他作品所要表達的理念。

謝獻邦說，這張照片提醒他應放慢腳步的速度，享受生活，每當他面臨挑戰時，他就會看著這張相片，試著深呼吸沉澱心情。如今拿到獎項，他也不忘感謝在台灣的家人，總是支持著他，讓他有機會體驗不同的文化。

ET快訊
佐佐木希渣夫偷吃6女！爆「躲殘障廁所激戰」　3名AV女優身份
LIVE／韓粉醞釀週六衝凱道　蔡英文最新說明
獨／高二男生陳屍實習冷凍廠　挪12萬公款投資比特幣輸光
做工男「一天4300算底層？」網嘆沒贏28K　他曝師傅經驗：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新研究：女性卵子會「主動挑選精子」受精！即使馬力強先游到也沒用

參與千人計劃每月拿5萬鎂！哈佛化學系主任「撒謊」遭起訴

影／草藥學家慘遭村民「火刑」伺候！死前哀號遭錄下　網怒：拍攝者不救

安倍硬起來！　日本擬主導G7就「港版國安法」發共同聲明

台灣19歲少年奪SONY世界攝影大獎　《活在當下》讓他想起自己是誰

佛洛伊德下葬！家屬淚讚他改變世界　非裔市長：他嚥氣「我們得以呼吸」

黑人老闆報警求助反而「被當搶匪」　遭3警圍毆打掉牙上銬

無人機「5度盤旋」豪宅上空！　哈利梅根怒請「日薪26萬」保全團隊護隱私

家裡太窮無法遠距上課！她留下「我要走了」慘成焦屍　爸媽慟：太上進

影／北韓強硬切斷兩韓一切聯絡管道！　美國務院罕見脫口「很失望」

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

新研究：女性卵子會「主動挑選精子」受精！即使馬力強先游到也沒用

參與千人計劃每月拿5萬鎂！哈佛化學系主任「撒謊」遭起訴

影／草藥學家慘遭村民「火刑」伺候！死前哀號遭錄下　網怒：拍攝者不救

安倍硬起來！　日本擬主導G7就「港版國安法」發共同聲明

台灣19歲少年奪SONY世界攝影大獎　《活在當下》讓他想起自己是誰

佛洛伊德下葬！家屬淚讚他改變世界　非裔市長：他嚥氣「我們得以呼吸」

黑人老闆報警求助反而「被當搶匪」　遭3警圍毆打掉牙上銬

無人機「5度盤旋」豪宅上空！　哈利梅根怒請「日薪26萬」保全團隊護隱私

家裡太窮無法遠距上課！她留下「我要走了」慘成焦屍　爸媽慟：太上進

影／北韓強硬切斷兩韓一切聯絡管道！　美國務院罕見脫口「很失望」

監守自盜！　員工與載豬司機裡應外合偷豬變現遭逮

萬芳拍對嘴哭整個早上　導演一句話「竟全被剪光」！

蔡英文誠摯歡迎捷克議長8月訪台：兩國共享民主自由價值

林韋地／「自費醫材差額上限」比共產更共產的健保政策

【罷韓後續3】為何韓國瑜棄打法律戰　放棄翻盤機會？

LIVE／醫材設上限惹議醫勞盟要陳時中表態　指揮中心14時說明

台積電5月營收938.19億元「月減2.3%」！累計前5月營收年增33.9%

傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

情侶桃園街頭吵架...女怒丟包男友　警好心勸慰發現他是通緝犯

Google輸入亂碼出現「陳菊」　蔡英文：是否人為操控有待澄清

國際熱門新聞

已婚公務員深夜「車內半裸談公事」

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

連中國人都不想捐！WHO抗新冠23天募11萬

世衛「無症狀患者傳播很罕見」　專家問號

妻在家直播　CNN主播全裸入鏡

無症狀傳染罕見？　WHO：誤會

民眾聚集示威　美22州確診數飆升

新婚妻拒行房落跑　夫報警才知娶了男人

印度新德里警告：確診恐飆20倍

天價車禍！藍寶堅尼轉彎...追撞同款藍寶堅尼

聯合國專家曝：北韓鎖國加重糧食加劇

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

捷克議長秀「台捷友好」國旗蛋糕

金髮妹想當「人間性玩偶」 罩杯「A→30H」渾圓挺胸前！

更多熱門

相關新聞

Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

Sony 旗艦產品「WH-1000MX4」發布日期似乎指日可待，外媒上週在沃爾瑪（Wal-Mart）網站上發現已有「WH-1000MX4」無線降噪耳機規格和功能的詳細介紹，標示售價為348美元（約新台幣10,350元）。

PS5確認6月12日公開

PS5確認6月12日公開

PS5出了都拿不到　PS4悠遊卡搶爆

PS5出了都拿不到　PS4悠遊卡搶爆

PS5將於台灣時間6月12日凌晨登場

PS5將於台灣時間6月12日凌晨登場

PS5 首發遊戲大預測

PS5 首發遊戲大預測

關鍵字：

攝影SONY

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面