「反修例」示威滿周年　港警曝：累計已8986人遭拘捕　

▲香港去年起爆發反修例示威抗爭，造成多人被警察拘捕。圖為2019年11月25日，在香港理大學外警界的香港警察。（圖／記者吳立言攝）

記者陳政錄／綜合報導

今天是香港因「反修例」爆發大規模示威活動周年，在民主派揚言繼續抗爭下，香港警方也特意在今日，於社交媒體上公布5項新數據，指稱在從去年6月9日到截至今年5月31日止，香港已一共有8986人，在反修例示威活動中遭警方拘捕，其中，多數控告罪名為「暴動罪。」

香港警方表示，從去年6月9日至今年5月31日，在反修例示威活動中，警方一共拘捕了8986人，控告了1754人。其中，被控告的前三位罪行為「暴動」、「藏有攻擊性武器」和「非法集結」，涉及人數分別為612人、278人及242人。

▲香港民眾抗爭。（圖／記者游宗樺攝）

對於港警的強硬態度，香港民主派仍表示將繼續抗爭，今天更有民間組織在全港七區發起「和你Lunch」等活動。據《北京日報》報導，港警計畫派出2000名警力應對。

香港警方還呼籲，疫情期間，市民除了要保持足夠安全的社交距離外，更要與罪惡行為保持絕對距離，強調犯法須負刑責，切勿以身試法。

不只如此，去年7月1日，衝擊香港立法會綜合大樓的香港大學學生會前會長孫曉嵐，以及香港「民間集會團隊」發言人劉穎匡，也同樣在今（9日），被改控為暴動罪。

據《星島日報》等港媒報導，適逢反修例示威一周年，孫、劉二人今天中午在社交網站上發文，稱自己接到律師通知，被改控暴動罪，劉穎匡並表示原先空方控告他們的罪名，是「進入或逗留在會議廳範圍」最高刑期是監禁3個月，但如今修改後的控罪最高刑期是監禁10年。

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