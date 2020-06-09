反送中週年！青年13日發起「抗爭未完，台港同行」晚會

▲青年團體宣布6月13日發起「抗爭未完，台港同行」晚會。（圖／邊城青年提供）

記者許展溢／台北報導

反送中一週年，青年團體今（9日）到總統府前舉行記者會，宣布13日將發起「抗爭未完，台港同行」晚會，號召更多台灣民眾，及近年移居台灣的香港人繼續參與、支持香港民主運動。

去年6月9日，百萬港人上街示威，揭開香港反送中運動之序幕，震撼國際社會。香港邊城青年理事長Kuma回憶說，去年六月，關心香港人權狀況的台灣團體與在台港生，在經濟貿易文化辦事處抗議「送中條例」，如今香港抗爭已接近一年，警察逮捕超過8000名抗爭者，超過1500名港人遭政治刑事追訴，中國人大表決通過「港版國安法」草案，立法會建制派議員逕行三讀通過《國歌法》，香港情勢相當險峻。

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▲青年團體呼籲更多台灣人站出來支持香港民主運動。（圖／邊城青年提供）

香港邊城青年發言人Justine提及，613晚會有4大行動主張，包括「反抗大陸帝國主義擴張，香港是香港人的香港」、「正視國安惡法，完備援助機制」、「拒絕香港黑警與紅色資本入境」、「為因應香港移民做好準備」。並期望政府徹底落實「人道援助行動方案」承諾，採納過去民間協助港人之經驗與「港澳關係條例第18條施行細則」民間版草案內容，並規劃出民間代表組成過半的監督小組。

Kuma認為，香港正如同世界上所有受壓迫的民族，渴求命運自決，建設屬於香港人的香港。特別感謝台灣公民社會與政治人物支持香港，也期望未來台港社會能繼續並肩同行。將邀請立法院各黨團代表，以及「台灣國會香港友好連線」會長及副會長簽署承諾613晚會四大主張，並推動更多支持香港、守護台灣的進步法案。

▲林姝函呼籲政府採納民間團體過去一年協助港人經驗，和提出的意見。（圖／邊城青年提供）

台灣青年民主協會秘書長張育萌表示，31年來，香港政府今年首度禁止舉辦六四晚會，然而，香港青年自發在全港不同地點，堅持站出來，紀念六四。他認為，台灣青年撐香港除了人道關懷之外，呼籲台灣人在反送中一週年613晚會站出來。

台灣人權促進會難民議題專員林姝函說，民間十分樂見也肯定政府有心照顧香港手足，但呼籲政府採納民間團體在過去一年協助港人的經驗，重視民間團體提出的意見，方向正確之餘也需要一步一腳印站穩每個工作的環節，才不會因操之過急、反而在過程中造成其他問題。

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