國泰航空停牌！1500億「資本重組計畫」曝　港府破天荒出手注資

▲國泰航空將進行資本重組。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在受疫情重創營運的背景下，國泰航空與兩個股東中國國航、太古今早同日在香港停牌，宣布將刊發一宗內幕消息公告，引發各界譁然。據《香港01》報導，國泰已於9日中午，在聯交所上載公內中，宣布了這項規模390億元（港元，下同，約合新台幣1494億元）的資本重組建議。

根據國泰航空的資本重組建議內容，包括由香港財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited，發行總認購金額為195億元的優先股，以及可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億元。

▲受疫情影響，今年國泰航空表現慘淡，港府可能出手拯救。（圖／路透社）

值得注意的是，若該建議成真，這將是香港政府首次直接注資到私人企業；與此同時，Aviation 2020 Limited將向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億元。《南華早報》報導，港府可能因此在董事會中佔據兩席。

公告還說，建議按於供股記錄日期，每持有11股現有股份，將獲發7股供股股份的基準，所以按供股認購價4.68港元，進行供股25.03億股供股股份，集資總金額約為117億元。

除此之外，持有國泰航空股分的太古集團、中國國航、卡達航空三大股東均會參與供股，若香港政府行使認股權證，將持有國泰6.08%，太古﹑國航及卡達航空持股比例，將分別降至42.26%﹑28.17%及9.38%。

據了解，受疫情影響，國泰集團今年前4個月，已經虧損25億元，其下國泰航空及國泰港龍4月份，總和共載客13,729人次，較去年同期大跌99.6%。

回顧今早港股情況，國泰航空、太古和中國國航同時在香港停牌，當時尚未給出停牌理由，僅表明將刊發內幕消息；同時，中國國國航在上海股市也暫停交易。

因此，當時有業內人士猜測，中國國航可能收購國泰航空，因為以當前持股比例計算，國泰航空的大股東是太古集團、第二大股東是中國國航，分別持股45%和29.99%。

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