廈大劉國深：《反分裂國家法》是兩岸和統的壓艙石

▲廈門學者劉國深。（圖／翻攝自《中新網》）

記者陳政錄／綜合報導

《反分裂國家法》15周年紀念座談上月底在北京召開，針對近期兩岸情勢，廈門大學台灣研究院特聘教授、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深9日投書大陸官媒《新華社》，文中ㄓ，15年來，《反分裂國家法》在維護兩岸關係和平發展大局、促進兩岸和平統一上，發揮了重要的「壓艙石」作用。

劉國深更回顧兩岸歷史，表示2000年台灣出現第一次「政黨輪替」後，民進黨和一些台獨分子進行去中國化、文化台獨、漸進台獨、法理台獨等舉動，以至2005年3月14日，第十屆全國人民代表大會第三次會議高票通過《反分裂國家法》，並於當天公佈施行。

▲反分裂國家法15周年座談會上月底在北京召開。（圖／記者任以芳攝）

他直指，5年來，《反分裂國家法》已經成為兩岸關係從和平發展走向和平統一的「壓艙石」，並舉例包括2005年時任國民黨主席連戰訪問北京、2008到2016年兩岸關係回升、兩岸領導人實現歷史性會晤等，認為兩岸在政治、經濟、社會、文化、教育等領域的交流合作成績輝煌。

因此，劉國深表示，兩岸關係和平發展取得的成就證明，《反分裂國家法》不僅不會影響台灣同胞的正當權益，反而對台灣同胞很有利。

他還說，民進黨立委日前主動撤回修改兩岸人民關係條例中，刪除「國家統一」相關文字的提案，正是因為「台獨分裂勢力對《反分裂國家法》的極度忌憚。」

劉國深表示，面對民進黨當局執政後，不斷推動漸進台獨等舉動，以及在香港、中美關係中扮演「不光彩的角色」，若中國大陸沒有強大的遏制台獨能力，沒有《反分裂國家法》，台獨分裂勢力必然會更加肆無忌憚。

所以，他認為，此時陸方重溫《反分裂國家法》立法意旨非常及時，很有必要。並指稱，《反分裂國家法》在維護兩岸關係和平發展大局、促進兩岸和平統一上，發揮了重要的「壓艙石」作用，為最終實現國家完全統一保駕護航。

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