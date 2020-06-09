仰德大道4死車禍扯出泵浦車冒驗陋習　「3年放水73車次」9人涉行收賄遭起訴

▲陽明山仰德大道2017年發生混凝土泵浦車車禍4死案，揭發全台泵浦車代驗陋習。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

士林地檢署偵辦2017年陽明山仰德大道混凝土泵浦車車禍4死案，意外查到全台3家民間代驗廠，涉嫌透過檢驗黃牛收賄，用俗稱「選手車」頂替代驗，至今3年已有73車次因此檢驗合格上路，檢察官調查後，依行收賄、偽造文書等罪嫌起訴9名代驗業者與車主，另有30多人獲得緩起訴處分。

2017年7月19日上午，阮英貴駕駛混凝土泵浦車行經仰德大道下坡路段，在過彎後疑似剎車失靈，阮嚇得大喊「沒檔了、沒檔了」，同時狂按喇叭示警，最後在重力加速度下，泵浦車高速衝撞對向民宅、停等紅燈的車陣，造成阮等4人身亡，8人受到輕重傷慘劇。

▲代驗黃牛正在塗改「選手車」上車牌特徵，準備頂替冒驗。（圖／翻攝士林地檢署）

士林地檢署追查車禍原因發現，肇事的泵浦車手煞車系統被拆除，深入追查發現，分別位於台中、桃園的威特力、鴻湧、維邦等3間代驗場，受監理所委託代辦定期汽車檢驗業務，屬於委託公務員，卻從2017年起，分別接受代驗黃牛仲介，收受全台數十家工程行的賄賂，放水用業者用「選手車」冒名受驗，甚至以電腦系統修改檢驗數據，讓不合格車輛過關上路。

檢方除將有問題的車輛都通報監理所進行重驗等後續處理外外，依違反《貪污治罪條例》行、收賄罪、《刑法》偽造文書罪，將9名代驗業者、黃牛提起公訴，全案被告已繳回不法所得共約180萬元。

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