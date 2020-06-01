國姓鄉野溪、道路、廣場待治理整修　林明溱會勘：花600萬改善

▲南投縣長林明溱上午出席縣議會總質詢，下午趕行程到國姓鄉多處村落，勘查亟需改善的基層建設，並指示速撥款項辦理。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投國姓鄉北港、北山、長豐、長福4村，北港溪段、種瓜坑2野溪，及長北路農路路基淘空、三隻寮產業道路支線路面破損，還有受聖宮旁社區關懷據點廣場均亟待改善整闢。縣長林明溱1日結束上午議會定期會總質詢後，下午兼程趕往實地會勘，敲定共斥資約600萬元，責由工務處發包施工，儘速解除地方民眾的困擾與憂心。



會勘國姓鄉野溪道路廣場等問題，分別是由縣議員黃世芳、陳宜君，接受民眾陳情後，反映縣府爭取重視改善，縣長林明溱在縣政顧問邱美玲、立委馬文君服務處主任潘杰宏、代表邱秋榮、北港村長劉醇良、長豐村長廖秀文、長福村長吳芳錡及眾多地方民眾陪同下，逐一實地會勘。



縣長林明溱指出，北港村北港溪段58-139地號旁的野溪，逐年擴大侵蝕坑溝，導致緊鄰的農園遭沖刷流失，甚至危及民宅，將優先施設兩岸各50公尺長高3.5公尺的護岸，再搭配靜水池、跌水工保護，雖花費將高達275萬元，為確保民眾住家農園的安全，縣府仍會全力籌措經費推動。北山村種瓜坑野溪情況類似，而且己影響臨近農路的安全，縣府也將斥資約60萬元，儘速整治改善。





北港村長北農路基礎，已淘空10多公尺，連路面都出現破損坑洞，林縣長實勘後指出，這段路必須趁災害還沒擴大趕緊補救，縣府將由工務處施設長18公尺高5公尺的擋土牆，加固強化路基，大約要花費65萬元。

另外，林縣長也勘查了路面破損嚴重的長豐村三隻寮產業道路支線，當場核定動支近70萬元重新鋪設220公尺的混凝土路面。林縣長說，這條支線是持續崩塌成災的三隻寮產業道路重要替代道路，先把支線維持好，將會再進一步研究如何爭取中央支持，徹底復建這段邊坡不穩定的三隻寮產業道路主線。



最後，林縣長趕赴長福村受聖宮，看到廟旁長福社區活動中心雖有廣場基地，但仍是泥土地面，遇雨泥濘難以使用，林縣長說，地方民眾殷盼能增設一處廣場，方便社區集會使用，因此也同意斥資約90萬元，將占地約1000平方公尺的廣場，鋪設成混凝土地面。

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