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挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

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▲▼亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯近日因聲援「Black Lives Matter」遭客戶來信抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威持續在全球發酵，各大科技公司紛紛響應支持，不過也因此引來部分客戶的不滿。亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近日就收到來自顧客的抗議信，對此，貝佐斯於Instagram上霸氣回應：「你就是我樂意失去的那種顧客。」

貝佐斯昨（8）日在Instagram上傳一張疑似由亞馬遜顧客「戴夫」（Dave）寄出的電子郵件截圖，信中不僅辱罵貝佐斯「渾蛋」，更出現種族歧視字眼。

戴夫稱自己本來在亞馬遜下單購物，但卻看到貝佐斯聲援Black Lives Matter，「跟一群沒價值的黑鬼站在一起會毀了你的公司，」文末戴夫表示，自己取消了亞馬遜的訂單，「我不會是唯一一個這樣做的人。...我們將眼睜睜看著你營利下跌，然後我們會覺得很好笑。我跟你們的客戶關係就此結束。」

對此，貝佐斯於Instagram上寫道：「自從上次的貼文以來，我的收件匣中出現了許多令人不快且驚訝的信件。不應允許這種仇恨躲藏在陰影中，必須要讓人們看見，這只是問題中的一個例子。」貝佐斯也回應戴夫，「你就是我樂意失去的那種顧客。」

貝佐斯上周才公開在Instagram表明支持種族平等的立場「不會改變」。他認為支持「Black Lives Matter」，不代表著其他人的生命就不重要，「這句話點出了種族主義的問題，並說明黑人在執法和司法系統中正面臨著比例失衡的風險。」

亞馬遜近日已加入許多支持「Black Lives Matter」的活動。上周三，亞馬遜宣布將向社會正義組織捐款1000萬美元，並公開發文表示必須停止對黑人不公正及殘酷的對待，「我們將與黑人員工、客戶及合作夥伴團結一致，並協助建立起一個讓每個人都能有尊嚴地生活且擺脫恐懼的國家及世界。」

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