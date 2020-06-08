白宮外路面漆「黑人的命也是命」　蘋果迅速更新Apple Maps衛星圖聲援

▲華盛頓哥倫比亞特區政府出動多名人員，以鮮黃色油漆在16街路面漆上「Black Lives Matter」巨幅標語。（圖／截自Apple Maps）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果向來很積極為社會發聲，正當美國人民因佛洛伊德（George Floyd）之死走上街頭時，蘋果更新了Apple Maps App，讓華盛頓街道上僅出現一日的「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）口號出現在衛星畫面中。

美國佛洛伊德之死示威延燒，但相較於前幾日的緊張局勢，周六（6日）的示威氣氛輕鬆活潑，現場彷彿一場大型野餐派對。華盛頓哥倫比亞特區政府當日出動多名人員，以鮮黃色油漆在16街（16th Street）路面漆上「Black Lives Matter」，雖然引發爭議，但這壯觀的一幕仍被衛星圖像捕捉下來。

即使這幾個字僅在16街上短短停留一日即被塗銷，但蘋果迅速更新了Apple Maps的衛星資料，將這個畫面顯示給全球。據科技網站《9to5Mac》報導，以往Apple Maps或Google Maps等App的衛星圖久久才會更新一次。

蘋果已公開發聲對美國民眾的示威抗議表示支持，執行長庫克（Tim Cook）上周也於蘋果網站發布公開信，呼籲建立一個「所有人都更好、更公平的世界」。庫克寫道：「這個社會不值得我們慶祝，除非我們能保證每個為國家奉獻愛、勞動與生命的人都能免於恐懼。」

除此之外，蘋果旗下的許多服務也紛紛聲援，如Apple Music響應日前音樂界發起的「Black Out Tuesday」（暗黑星期二），也讓用戶可於Apple TV上免費觀看有關美國種族歧視的電影，且無須訂閱Apple TV+。

隨著抗議活動暴力升級，蘋果關閉了部分實體店面，以防止財產損失，而這些關閉的店面目前也成為藝術家為弗洛伊德及其他人創作紀念壁畫的地方。

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