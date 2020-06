拜登「不帶隨扈」私下會見佛洛伊德家人　承諾爭取正義

▲拜登訪佛洛伊德家屬。(圖/翻攝自推特@TheRevAl)



記者王佩翊/綜合外電報導

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登8日出席佛洛伊德第三場追悼會,並與佛洛伊德的家人進行一個多小時的會面,與他們深談,傾聽遺屬的痛苦。拜登也向佛洛伊德的家人承諾,無論選舉結果如何,他都會努力奮鬥於修法,以促進正義。

綜合外媒報導,佛洛伊德的葬禮將於9日舉行,拜登8日私下在牧師夏普頓的陪同下,會見了佛洛伊德的兄弟菲洛尼斯、叔叔羅傑、兩個孩子以及姑姑。夏普頓接受採訪時透露,佛洛伊德的家人向拜登表示,他們需要正義,同時希望看到某些法律能夠通過,拜登則回應道,無論大選結果如何,他都會努力為他們爭取。

夏普頓說,拜登不想要因為大規模的維安帶給佛洛伊德家屬壓力,所以特地要求要單獨見面,並未讓特勤人員隨伺在側。對此,拜登的發言人8日表示,佛洛伊德去世後,身為即將參選總統大選的候選人,拜登接收到這些呼籲改革之人的深切悲痛與沮喪,因此在葬禮的前一天私下會見了佛洛伊德的家人。

另一方面,同樣身為非裔的前美國拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)表示願意替佛洛伊德支付喪葬費用,目前也已經和佛洛伊德的遺屬取得聯繫,對方則接受了他的提議。

Pictured after meeting with the family of #GeorgejoFloyd & @joebiden. Congressman Cedric Richmond, presidential candidate Joe Biden, Attorney Ben Crump and Roger Floyd, George Floyd’s uncle. pic.twitter.com/IksRq9RHIb