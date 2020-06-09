惠普高階筆電「x360 14c」本月上市！　螢幕佔比88％史上最大

▲惠普新款筆電「HP Chromebook x360 14c」。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

惠普發布了兩種新型號的筆電，分別為高階機型「HP Chromebook x360 14c」及入門款機型「HP Chromebook 11A」。顧名思義，「x360 14c」有14吋的螢幕，有88％的螢幕佔比，是消費者在操作系統設備上的最高比例。

「x360 14c」採用康寧玻璃，重1.59公斤、厚度為17.95mm，具有USI筆支架及內建磁性底座，黑色的背光按鍵與礦物銀色的金屬面板形成鮮明對比，鍵盤側面有兩個喇叭，右側有指紋感應器，左側邊緣則有網路鏡頭的隱私開關、音量控制和USB-C端口，還有一個USB-A、3.5mm耳機插孔和micro-SD卡插槽。

▲「HP Chromebook x360 14c」。（圖／取自9TO5Google）

從性能角度來看，「x360 14c」配備第10代Intel Core i5，支援Wi-Fi 6的128GB儲存量，支援快速充電，可在45分鐘內提供50％的電量，續航力長達13.5小時。不過快速充電需要使用65W電源，且充電過程中必須關閉筆電。起價為499美元（約新台幣15,000元），百思買（Best Buy）列出的型號為649美元（約新台幣19,500元）。

另一款入門機型「HP Chromebook 11A」則配備Intel Celeron、4GB RAM和32GB儲存量，支援Wi-Fi 5，起價為219美元（約新台幣6,600元），將於本月上市。

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