NOVA情報誌／「輕薄」玩很大 「美力」飆長效！

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行動商務NB族大利多！在英特爾10代Core i處理平台助攻下，「公克級」極限輕薄羽量機輩出，還加碼獨顯效能，超變態長效電力與超吸睛美型精品外觀，美力兼具包準愛不釋手！

武漢肺炎疫情影響下，許多公司行號開始實行遠距上班，風險控管，這時「輕薄NB」的價值就浮上檯面！

根據調查，輕薄型筆電佔整體市場銷售總量6成比例，數據逐年攀升，代表原本買傳統文書機的人，紛紛轉向投往輕薄機懷抱，畢竟外出工作、開會、出差，或因應疫情特殊狀況帶回家上工等，隨身背包內裝著它，重量少個1公斤，想必舒坦多多；薄度縮減1公分，攜帶上舒適喊讚；況且近年來輕薄機開始「夢幻達陣」，高檔Core i7/i5效能，極輕、極薄、極美、1公斤以下超低負擔，電力續航更足夠用上一整天。

「輕薄機逆天發展不停歇，年年上演驚艷新突破！」身為主推手的英特爾持續端出美味「10代Core i處理平台」大進補菜色，「如虎添翼」般讓各大廠重有更大空間，重新定義何謂「輕薄」二字…一款款「公克級」極限輕薄羽量新機出籠，小而美全面極窄身軀還內建獨顯，甚至電力攻頂24小時，加碼軍規堅固耐用性，賦予頂級精品高顏值工藝！尤其伴隨英特爾推動第三波「雅典娜計畫」筆電運動，將輕薄機推向高速、高效、強而有力「全能輕薄世代」！看倌門，2020年輕薄筆電趨勢發展，你一定要知道！





英特爾10代平台助攻 極限輕薄機更給「力」

「輕薄NB」今年頭號大事，就是全面升級轉換英特爾第10代Core i行動平台處理器！讓10代輕薄大軍突破既有輕薄＋高效＋長效物理限制「再躍進」，做到更逆天夢幻，甚至說變態也不為過！

英特爾10代處理平台到底屌在哪？簡單來說，相較於過去8.5代效能更強，基礎時脈與Turbo Boost超頻時脈差距更大（14奈米版），代表運作時有更低功耗，讓機器做到超省電，需要效能時瞬間將時脈拉高應對；並直接整合WiFi 6高速無線技術晶片，讓行動連網高速流暢；且標配Thunderbolt 3傳輸介面（10奈米標配，14奈米選配），支援高達40Bit/s高速資料傳輸速率、即時充電與外接第二顯示器，擴充實用性大增，重點導入全新Iris Plus內顯晶片（10奈米版），顯示效能相較上代提升20%，強悍內顯已等同MX130獨顯等級。

有趣的是，這次英特爾10代處理平台鬧雙胞，同時存在舊14奈米製程的「Comet Lake」與新10奈米製程「Ice Lake」，然而非新製程就一定更優，兩大製程各有特色強項，論效能核心數14奈米較具優勢，10奈米更強調強效內顯能力與AI深度學習技術等未來性；當然共同點，皆比過去帶來更高效、更省電，整合更多功能，讓廠商們有更好發揮空間。

在輕薄NB打下一片江山，堪稱業界輕薄機領頭羊的Acer，兩年前就搶先業界將14吋輕薄機「Swift 5系列」做到1公斤以下，僅970克，還維持8小時電力與完整I/O埠，引發市場震撼與迴響，然而在全新10代平台處理器助攻下，今年全新10代「Swift 5系列」持續挑戰「業界最輕14吋獨顯機」殊榮！

「我們今年很強打10代處理平台輕薄機！」Acer宏碁品牌產品行銷企劃部曾智琦談到：「Acer是輕薄筆電專家，全系列Swift 7/5/3佈局完整，且無論輕量&效能保有優勢，提供各階行動族最佳選擇。最新主打10代『Swift 5』在更強Core i7/i5效能下，新增MX250顯卡，並依舊讓體型維持1公斤以內990克，重點電力加碼提升到12.5小時更長效，機身還做到更窄更小巧！」輕薄是趨勢，使用者希望負擔能愈來愈低，又期望有很好的使用效能，接下來「Swift 5」顯卡還將升級到MX350等級，請拭目以待，曾智琦透露！

誠如所言，新「Swift 5」藉由10代CPU更省電低功耗特性，搭配既有超輕量鎂鋰＋鎂鋁合金材質與成熟組裝技術，始能達成14吋「公克級顯卡機」成就，真是要給它拍拍手。尤其配置三邊更窄IPS觸控面板，螢幕佔比達86.4%，進一步讓體型縮小，猶如將14吋螢幕塞入12吋機身中，更容易放入包包攜帶，此外內建WiFi 6高速連網，配置HDMI、USB-C Thunderbolt 3高速介面，支援快充30分鐘4.5小時電力，無疑讓使用更得心應手，請一併推出藍、白雙色系供選擇。

Acer另款定位追求輕薄行動小資族與大眾商務市場的「Swift 3系列」，同步升級10代平台處理平台，尤其更是輕薄大變身，重量從1.45公斤大幅縮減到1.19公斤，輕量達260克之多，薄度也來到1.5公分，並同樣帶來高效Core i7/i5＋M250顯卡，12.5小時高續航電力與高質感鋁鎂合金材質，重點價格更親民好入手，加上鋼鐵灰與千禧粉年輕路線色系，深受不少年輕人與都會女性青睞，推出至今賣得嚇嚇叫。這時Acer曾智琦預告，接下來Q2還將祭出一款2K解析螢幕新13吋輕薄筆電，符合英特爾積極推動的「雅典娜計畫；Project Athena」，請拭目以待。

是的，英特爾繼2003年Centrino迅馳改造運動，開啟筆電能真正行動連網；2012年Ultrabook超輕薄筆電運動，將輕薄機推向2公分&1.4公斤以下；這次再度啟動第三波「雅典娜計畫」革命運動，定義輕薄機需通過高效能、高速度、快速開機、16小時以上高續航、超過89%螢幕佔比…等驗證，通過認證機種同樣會貼上專門標籤貼紙，已知各品牌都將積極參與，相關機種今年陸續登場，這也意味筆電即將進入嶄新「高速高效強有力」世代。

公克級輕量商務尖兵 24小時超長效軍規耐用

輕薄筆電很大客群正是商務人士，平常需帶著筆電在外趴趴走，這類使用者對筆電輕薄度相對敏感在意，且伴隨著工作模式改變，往往從早忙到晚，電力也有相對高需求，這也不難看出英特爾「雅典娜計畫」為何將筆電續航定為16小時以上，同時更注重效能速度與開機等執行效率。

ASUS最新推出，專為商務人士量身的10代平台超羽量新尖兵「ExpertBook B9（B9450）」，不但符合英特爾「雅典娜計畫」，電力續航24小時攻頂，機身還做到逆天輕薄「公克級」，並特別加碼軍規認證安全堅固耐用性，特別是整機內外工藝細節還精心佈滿「眉角」！

ASUS華碩電腦系統業務部產品經理蔡育成談到：「華碩近年來積極耕耘商務筆電市場，藉由頂尖工藝能力，務求讓系列機做到又輕又薄又強，目前更已站穩台灣通路商務機銷售第一！」有鑑於大家對輕薄機要求從公斤變成公克，最新14吋商務力作「ExpertBook B9（B9450）」不僅達到超輕900克以下，同時還兼備超長效電力續航，並貼心在一些消費者看不到細節下功夫，全方位滿足商務人士所需強效、耐操、強固，這是它牌所無法企及，ASUS蔡經理強調。

確如蔡經理所言，「ExpertBook B9（B9450）」核心內搭10代Core i7處理器，配置到16GB RAM與最高4TB SSD，並支援最新WiFi 6與雙Thunderbolt 3高速介面，誠意滿滿規格&擴充性下，做到業界最輕「僅870克」14吋商務筆電創舉！出廠提供兩大版本，870克版內建33Whr電池，提供12小時電力；990克版本內置66Whr電池，帶來目前1公斤以下最長效的24小時電力，四邊並採超窄邊框螢幕設計，誇張的達到94%超高螢幕佔比，搭配沉穩內斂星空灰外觀，一整個俐落纖薄「型」動精悍！

這也讓人好奇如何在極致輕薄體態下，讓電力達到20小時以上？ASUS蔡經理聊到，這次機殼AD面上蓋/底部特採鎂鋰合金材質有助輕量化，且很大原因導入1W省電面板，讓耗電量更低，同時嚴選元件提高供電效率，針對電阻、電容、包含電池到主機板轉換零件做到90%轉換效率，轉換率一高廢熱便減少，代表風扇散熱模組不用那麼巨大，相輔相成下能塞入更大容量電池，同時讓「ExpertBook B9（B9450）」做到雙通道PCI-E獨立頻寬運作，這也是目前業界1公斤以下機種的唯一，賦予更強傳輸效能。

不僅如此，「ExpertBook B9（B9450）」還猶如小鋼砲，通過 MIL-STD 810G 軍規認證高達12項測試以上，舉例上蓋能承受單點30公斤壓力， 76公分自由角度掉下正常運作的抗摔性，開機下能在零下負20度到40度嚴苛環境連續使用20小時…等等！尤其「魔鬼藏在細節裡」，除採用防潑水背光鍵盤，還搭配大型NumberPad虛擬數字觸控板，便於數字切換輸入，轉軸處承襲好評ErgoLift設計，掀開筆電能自動撐起便於敲打舒適性與散熱，並支援180度躺平，螢幕上方還增設視訊鏡頭開關蓋，不用時可蓋上確保隱私安全。

尤其不惜成本針對內部機構強度下工夫，無論機體轉軸及I/O埠上方，都額外鎖上金屬固定片做強化，讓轉軸能提供5萬次開闔壽命，I/O埠可承受5000次連續插拔，9公斤橫向拉力，當USB或HDMI線不慎拉扯到無須擔心損壞，貼心的是還在主機板中央處保留橡膠柱支撐，提高緩衝耐壓性，避免商務人士攜帶出門受外力擠壓，直接壓迫到主機板或SSD，讓使用上更無後顧之憂。

精品顏值精琢工藝 頂級長效多工翻轉

「行動性」掛帥的輕薄筆電，除講求高攜帶的便利性，帶出門安心使用一整天長效電力，當然還要有「高顏值」精琢工藝，賦予美觀質感與時尚吸睛度，就像帶精品出門，除自己看了心情好，還能讓個人氣質與專業形象加分！

談到此，不得不提Hp這美系大品牌，素來就以輕薄高效、頂尖工藝、美型外觀三大特色享譽業界，尤其全新一代登場的10代平台頂級系列皇爵藍特仕版「Spectre X360 13」，遑論電力超長效破20小時，提供360度自由翻轉使用彈性高，還找來時尚男神王陽明代言，要讓大家見識何謂「精品級筆電」！

Hp台灣惠普家用市場事業群資深行銷經理李佳樺談到：「Hp輕薄系列機品項豐富、選擇性多，且擁有龐大研發團隊專注於設計，每年都花很多心思務求由內而外美型，追求輕薄長效，還極盡能事將工藝細節做到最好！」主打的頂級皇爵藍特仕版「Spectre X360 13」，效能規格開高走高，機身設計很精品，同時集結頂尖4K OLED面板影音體驗&多項貼心頂級體驗，還做到目前全球13吋四核心翻轉筆電最長效，Hp李經理強調！

是的，「Spectre X360 13」搭載10代Core i7處理器，走10奈米製程具備強大內顯，出廠內建16GB記憶體與直接上到1TB SSD，小小身軀下導入雙風扇＋3根散熱管，確保高效下很好散熱能力，這在輕薄筆電中相當罕見。同時電力續航最高來到22.5小時（Full HD版），頂規版4K OLED也提供達10小時長效續航，台灣首波先推4K OLED旗艦款，接下來持續引進超長效Full HD版。

特別一提是這款更是英特爾「雅典娜計畫」首批通過認證的10台機種之一，代表高效能、高速度、開機時間短掛保證，機身配置兩個Thunderbolt 3高速介面，重量僅1.27公斤行動易攜，且支援360度多工觸控翻轉使用，帶來筆電、帳篷、直立、平板四種變形模式，能因應日常辦公、會議討論、夜晚追劇與當成平板使用，符合從早到晚，從工作到家裡的各種需求。

重點超吸睛外觀設計，時尚內斂全金屬皇爵藍色系，搭配一體成型CNC工藝玫瑰金色鑽石切邊，給人多層次精雕細琢精品細節質感，輔以僅3.55mm超微邊框，高達90%螢幕佔比，讓13吋螢幕機實際僅約12吋大小，整體視覺精悍小巧，一整個低調奢華，猶如筆電界中時尚型男！

Hp李經理笑談，自家很大特色年年新機工藝換新，包含整機ID外觀全新設計過，非單純舊瓶裝新酒做硬體升級。「Spectre X360 13」帶來一體成型新架構，讓機身做到更小，且套用全新轉軸提升品質強度，通過2.5萬次翻轉測試，尤其極窄邊框趨勢下，螢幕上方堅持視訊鏡頭，導入全球最小2.2mm微型鏡頭組，且4K OLED觸控螢幕還特別多做一層防反射效果，達到降低反光疑慮，堅固性與體驗細節皆考量周到。

HP不僅有時尚精品男，更有藝術品味男，這次真的在頂級系列工藝設計「發大絕」，另款新推出的10代平台「ENVY 13曜石黑胡桃木紋 限定版」，吸睛度更甚，採用金屬機身搭配「胡桃原木」創新概念，C面鍵盤下方與觸控板上嵌入胡桃木材質，並強調來自加拿大天然胡桃原木，非假木片，因是天然原木，每款木紋都不一樣獨一無二，讓使用者帶出門品味感倍增，還無須擔心會撞機！

Hp李經理指出，會選用胡桃木因韌性好，擁有耐磨損、耐彎曲、耐腐蝕特性，製作過程相對繁瑣，表面還多加一層防汙奈米塗層，並低調刻有Envy標誌…這些都是為了讓工藝質感更好，同時機身僅1.27公斤、1.47公分依舊做到輕薄高行動。

高檔發燒影音體驗 隱私細節全面照料

豈止外貌深具亮點，這款「ENVY 13」品味男內在同樣犀利，搭載最新10代Core i7＋16GB/1TB SSD效能，面板特別用上1W省電螢幕，讓續航力高達19.5小時，尤其提供獨特「BIOS回復功能」，當遇到惡意攻擊，能自動修復BIOS之前可開機狀態，可謂內外兼修。

重點影音體驗高檔不犧牲，輕薄體態下導入業界頂尖「Bang&Olufsen B&O音效揚聲系統」，且搭載到四顆喇叭單體。這發燒級丹麥百年B&O音效揚聲系統，在Hi-end音響圈赫赫有名，優點音色清晰，中高頻細節豐富，低頻響應精準到位，整體沉浸體驗感相當好，拿來追劇或看電影絕對過癮有感。

而身為旗艦款的皇爵藍特仕版「Spectre X360 13」，同樣搭載這發燒級B&O音效立體系統，重點配置的這塊4K OLED螢幕大有文章，不但呈現超高對比層次暗部清晰細節，重點高廣色域高亮度，支援100% DCI-P3、133% sRGB色彩範圍與HDR400，還提供Delta E <2色彩高精準度，並內建實用的Display Control專用軟體，能針對不同工作或使用情境，切換最佳色彩顯示模式，完全可當成專業級創作者筆電使用，據說購買族群中很多都是專業設計界人士。

甚至頂級貼心體驗做好做滿！出廠還附帶質感相當好設計款專屬精品滑鼠，且這兩款皆設有物理式視訊鏡頭開關，不用時關閉可確保隱私安全，特別的是這視訊開關巧妙設計在側邊介面處，手一靠能即時啟閉讓操控更簡便；同時鍵盤上還設有關閉麥克風快速鍵，一鍵能將全部介面音源關閉，避免不小心接上麥克風爆料洩光光，尤其防疫期間，很多人會頻繁視訊會議，陣列麥克風還支援自動降噪優化，讓視訊收音更清楚。

專業創作者輕薄機 高端顯卡行動美型

時下「泛創作工作者」愈來愈多，舉凡專業3D動畫師、平面設計師、攝影師、Youtuber、網紅部落客…等等，這些族群除需要效能、外型、顏色精準度、高擴充實用性外，同時期望筆電能攜帶方便，擁有輕薄機身設計，來提升整體行動工作效率。今年起，「創作者輕薄機」將快速成長，成為未來輕薄NB發展另一關注焦點！

動作積極的MSI，去年底搶先業界跨足英特爾10代平台處理平台，且大陣仗推出「Prestige」、「Modern」兩大輕薄創作者系列，包含多款陣容產品線，並強調真正走高效專業化，迎合創作設計族群，無論輕巧、長效、價格做到最體察民情接地氣！

MSI微星科技國內業務部產品經理林世宗表示：「MSI輕薄筆電主攻創作型，優勢提供市場數量最多、最快速且最實用產品，高中低階全面到位，堅持用做電競機的專注與用心，做好每一款創作者筆電！」首波主打的效能輕薄款「Prestige14石磨黑」，規格上到頂，搭載10代Core i7六核處理器，高檔nVIDIA GTX1650 Max-Q顯卡，配到32GB記憶體與1TB M.2 SSD，並搭載4KUHD面板，藉由獨家True Pixel技術，達到100% Adobe RGB廣色域，符合Delta E <2色彩精確度，重點高質感金屬機身重僅1.29公斤，電力還達16小時超長效，至今賣到缺貨，近期續推「Prestige14天使白限量版」，視覺美型加碼下還新增隱藏彩蛋，MSI林經理強調！

是的，「Prestige14天使白限量版」賦予都會男女或文青族喜愛的經典白色系，視覺觀感高雅美型，相較石磨黑版差異，面板改採Full HD，但同樣內建GTX1650 Max-Q高效顯卡，至於林經理口中的彩蛋，除提供精裝版木盒包裝，讓它不只是筆電，更像精緻收藏品，且只要上網登錄，「保固從2年升級到3年」，可說加值不加價！

特別是「女力經濟當道」，針對廣大的時尚創作設計女性市場，MSI近期一併推出粉嫩吸睛度破表的「Prestige14玫瑰粉限量版」，全機粉色系超搶眼，鋁合金工藝質感優，並搭配Core i7＋MX330獨顯效能，重點隨機還附帶同色系的防震袋、無線滑鼠與粉紅Lucky龍公仔鑰匙圈，「粉紅包套」推出後大受市場歡迎。

尤其中看又中用，「Prestige14系列」符合MIL-STD 810G軍規測試，包括高溫/低溫測試、撞擊與掉落測試、沙塵測試等，保有品質穩定性與耐用度。同時貼心採用5度角軸承設計，螢幕開啟時能將鍵盤增高至更佳敲打角度，並特別優化按鍵達1.5mm鍵程，提供更好敲打回饋力道與使用體驗。

這時MSI林經理笑談，新興的網紅部落客族群很常趴趴走，足夠使用效能下，需要相對更輕薄高行動力，我們量身推出「Modern 14」，採14吋金屬纖薄機身規劃，帶來羽量級1.19公斤，讓工作與娛樂更輕鬆，同時提供10小時電力續航，色彩精準Full HD廣色域螢幕，支援180躺平，1.5mm易敲打鍵程，重點價格親民，入門款MX250顯卡機3萬上下，且同樣通過軍規測試，耐操堅固不犧牲。

最後只能說，在各家積極佈局發展與英特爾10代省電新平台助攻下，2020年「輕薄筆電」遍地開花，輕薄無極限，效能更給力，電力更長效破表，還給予精品級精琢工藝，行動美力更全能專業！老話一句，先買先享受，後買不吃虧，各行各業行動族們，處於疫情黑暗期間，是否考慮換款新機，幫助提升行動工作效率，讓心情更美麗！

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