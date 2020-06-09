游淑慧提三不一要！籲韓國瑜別提訴訟　補選不一定要選

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免，接下來是否提出訴訟拖延市長補選，備受關注。國民黨台北市議員游淑慧9日在臉書提出「三不一要」，並表示，輸沒關係，但別自亂陣腳，越是困難時刻，越是一步不能錯，站穩腳步， 別輸了罷免， 又輸了形象與認同。

游淑慧指出，一、不要用法律訴訟拖延，尊重罷免結果，別只為換取遷戶籍時間，讓韓國瑜、國民黨再受傷害；二、不要空降選將，國民黨要省思，為何國民黨永遠無法在高雄找到好的人、對的人？這樣不斷空降多少天兵神將到高雄，反而失去好好在高雄培育在地人才的決心；三、不要讓民進黨趁亂打劫，更不要讓黨內人士趁亂內鬥，許多風向要看懂背後的誰獲利、誰受傷。

對於黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫都被點名親征高雄，游淑慧認為，主張江啟臣補選，只會讓國民黨失去一席立委席次，此舉不但背棄台中選民，高雄選民也不會買單，這叫自毀式戰略；主張朱立倫補選，就是逼韓國瑜和朱立倫背負罵名，提起無正當性的法律戰，爭取時間户籍遷徙（要在投票日前四個月遷戶籍），犧牲他們也犧牲市民權益， 大家背負滿身罵名， 輸了補選也輸了態度。

▲江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

至於「一要」，游淑慧強調，要重拾高雄市民的信任，靠的是基層服務、在地連結和時間，不是靠法律訴訟、找空降「最強A咖參選」，用法律戰對抗高雄市民的投票結果，已是對市民一種挑釁與傷害 ；而成功空降後，若補選失利，對方還願意留在高雄深耕？若總是來來去去，到高雄只為參選，怎麼讓高雄市民信任國民黨？

游淑慧認為，高雄的挫敗與傷口， 不要只想用特效藥治療， 更不要用所謂A咖選將提振全黨士氣，國民黨還有多少這樣的人才可以被消費跟消耗？2020補選這一場仗，不一定得參選，就讓民進黨唱獨角戲，不參與2020， 還有2022、2024、2026等，此外，許多民眾希望淘汰煽動仇恨的政治人物，國民黨該思考和超前部署的其他戰場還很多，不會因為一場補選，就缺席高雄的未來。

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