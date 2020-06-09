罷韓衝破40%…是埃佛勒斯峰啊！　段宜康：韓國瑜好歹也向大家說聲對不起

▲民進黨前立委段宜康出面抨擊，韓國瑜遭罷免至今仍未出來道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐愷昕／綜合報導

6日罷韓投票結束，高雄市長韓國瑜確定成為我國選舉史上第一位被罷免的直轄市市長，對此，民進黨前立委段宜康9日在臉書抨擊韓國瑜被罷免至今仍未出面道歉，「反而是國民黨立法院院黨團，名不正言不順地自己跑出來『代替韓國瑜道歉』！」段宜康說，韓國瑜離職前，好歹也向大家說聲「對不起」吧！

段宜康臉書全文

半人半獸向韓市長講幾句逆耳忠告：

韓國瑜被罷免了之後，

這位即將離開職務的市長，並沒有向市民道歉。

江啟臣主席和國民黨，也沒有向國民黨的支持者道歉。

結果只有國民黨立法院院黨團，名不正言不順地自己跑出來「代替韓國瑜道歉」！

如果不是韓國瑜在高雄的施政，荒腔走板到天怒人怨的地步，贊成罷免25%的門檻，根本就如埃佛勒斯峰一般高不可攀！

2019年立委補選，台南那場郭國文V.S謝龍介之戰，殺到滿天神佛，文旦、芒果亂飛，結果雙方的得票數，換算成選民的比例，也不過就是20.95% V.S 19.73%！

唯一有能力催出40.83%的同意罷免票，就只有韓國瑜。韓市長把高雄市民折騰成這樣，離開前好歹也向大家說聲「對不起」吧！

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