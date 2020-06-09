雲端最前線／罷韓蝴蝶效應？全台將掀起報復性罷免？

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高雄市長韓國瑜的罷免案6日通過，引起許多韓粉不滿，情緒一度崩潰。這也讓外界猜測，接下來台灣可能迎來一波「報復性罷免」的行動，首波被鎖定的，一共有5個人，分別是台中市立委陳柏惟、高雄市立委劉世芳、時代力量議員黃捷、民進黨議員王浩宇以及民進黨議員梁文傑。《雲端最前線》9日邀請前立法委員沈富雄、國民黨文傳會主委王育敏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜被93萬9090張同意罷免票寫下歷史，成為台灣史上首位遭到罷免的直轄市長。民進黨內早有共識，認為行政院副院長陳其邁要出戰補選，不過考量韓可能提罷免訴訟，讓過去1年多市政廢弛的問題又延宕下去，逼著綠營考量讓陳其邁直接代理市長；同時，黨內也已點名3位接任副院長的可能人選。

北韓官媒朝中社周二（9日）清晨發出公報指出，南韓縱容脫北者在兩韓邊境散發傳單，等於縱容反敵行為，從今日下午12點開始切斷兩韓一切通訊網路，並稱兩韓在談判桌上再無可談。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。