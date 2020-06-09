李柏毅：韓國瑜2020鳳山逾8萬票支持　罷捷只需7萬1千多票「很危險」

▲李柏毅、黃捷。（圖／記者李毓康攝、記者張榮恩攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日以93萬9090票通過，引發韓粉報復式罷免潮，尤其時代力量高雄市第九選區（鳳山區）議員黃捷被視為「頭號戰犯」，並遭以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，面臨「罷捷」連署。對此，國民黨台北市議員李柏毅8日在政論節目直言黃捷「真的很危險」，因為罷免她只需7萬1千多罷免同意票。

「她真的很危險，」李柏毅指出，黃捷當初得票數是1萬8千多票，而她被罷免的票是7萬1千多票。韓國瑜在最差的2020年總統大選時，在鳳山區拿超過8萬多票，也是說如果有人刻意做報復性罷免行動，很可能會通過，由其現在這種氛圍，很多不管韓粉或是國民黨支持者，「他們是有一股怨恨」，覺得是民進黨造成這種結果。

針對黃捷8日赴高市殯儀館，向6日晚間跳樓輕生的高雄市議長許崑源上香致意時，兩度遭嗆而掩面啜泣離場一事，李柏毅表示，對他個人而言，議長不管是什麼黨籍的人，對於議會同仁的情誼本來就該去，「毫無疑問」，如果現場有人指責黃捷不該去，那個人反而該被譴責，「因為她去本來就是同事的情誼，不去才叫沒有禮貌」。

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