入監前一刻大喊冤屈！花蓮縣議員蔡啓塔：提非常上訴捍衛清白

▲現任花蓮縣議員蔡啓塔在入監前一刻大喊寃曲並表示，將提非常上訴捍衞清白。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因貪污案判刑15年、褫奪公權7年的國民黨前花蓮縣黨部主委、前花蓮市長、也是現任花蓮縣議員的蔡啟塔，8日上午在親友陪同下前往地檢署報到，不過蔡在入監前一刻表示，沒有貪污，將提「非常上訴」捍衛自己清白。

蔡啟塔涉貪污案，二審上訴在本月3日遭最高法院判決駁回定讞，地檢署傳喚8日報到，蔡上週以尚未收到裁判書為由，向檢方申請延後入監，但未獲同意，必須依通知時間報到執行。

蔡啟塔8日上午在入監前一刻喊冤表示，一生為花蓮鄉親打拚，絕對沒有收受任何賄款，並強調會提非常上訴或再審，雖希望渺茫，但也要表達捍衛清白的決心。

眾所週知，蔡啟塔罹癌多年，身體狀況不佳，6日報到時妻子黃素員全程攙扶陪同，在蔡報到後接受採訪時激動表示，她說，覺得相當冤枉，不捨丈夫餘生要在監獄度過。

針對蔡啟塔將提非常上訴，花蓮地檢署主任檢察官表示，三審定讞後一般救濟程序無法再提上訴，但刑事訴訟法內有特別救濟程序，也就是所謂的「非常上訴」或「再審」，當事人可檢具非常上訴理由書，向地檢提請，經審酌通過就會轉呈最高檢察署，由檢察總長向最高法院提出。

►偷偷分享少女秘密！