花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年定讞　順位由徐子芳遞補

▲前花蓮市長現任縣議員蔡啟塔遭判刑15年定讞、褫奪公權7年，因本人尚未收到判決書，目前無回應。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨籍前花蓮市長也是現任縣議員蔡啟塔因貪汙案判刑15年定讞、褫奪公權7年。花蓮縣議會說，蔡啟塔若確定遭內政部解職，依規定將由同選區依票數遞補，順位將由落選第二高票國民黨徐子芳遞補。蔡啟塔本人則表示，目前還沒收到判決書，無法回應。最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

前親民黨立委林正二被控13年前指示助理替多個鄉鎮市公所爭取補助款，從中收取回扣，其中包含時任花蓮市長的蔡啟塔，捲入的弊案包括花蓮火車站前觀光遊憩中山公園規劃委託案等4案。最高法院今天駁回蔡啟塔全部上訴，判刑15年定讞，林正二則發回其中一罪，其餘8罪皆駁回定讞，總刑期共74年8月，應執行刑期未定，2人確定入獄，法院已通知檢方啟動防逃。

花蓮縣議會指出，目前尚未收到判決書；若蔡啟塔遭內政部解除職務，將待收到內政部來文後，依選罷法74、地制法79條相關規定，當選人有褫奪公權尚未復權的情形時，缺額由落選人依得票數高低順序遞補來辦理。

蔡啟塔是花蓮縣第一選區（花蓮市）議員，因不是這屆同選區第一名遭解職的議員，按票數將由第二高票國民黨徐子芳遞補；同選區遭解職的還有因貪汙案遭解職的民進黨施金樹，去年1月由落選頭民進黨籍莊枝財遞補。

►我該答應女友嗎？