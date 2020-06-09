韓國瑜自豪畢業了...下秒悲吐「高雄同一天失去市長＆議長」：日子還是要過

記者吳奕靖、洪正達、許宥孺、林昱萱／高雄報導

罷韓闖關成功後，高雄市長韓國瑜9日參加最後一次市政會議，而他在拍完畢業照後，也在鏡頭前表示，對於市府團隊的防疫表現感到相當自豪，但話鋒一轉他也表示，高雄同一天失去市長跟議長，但高雄日子還是要過。

▲韓國瑜率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜表示，「非常感謝市府優質團隊，在不到一年半的時間，上半場防疫已經打完了，高雄本土感染是0，登革熱也是0，農產品外銷非常擔心，但同期還成長了百分之五，治安比同期刑案犯罪下降成百分之12，可讓市民檢驗成果，市民可把團隊成果檢驗，人在公門，掛公職，就是要一心一意對市民打拚，以團隊為榮。」

韓國瑜也憂傷提到，「民主政治發展，沒有一個政府一天內，市長被罷免，議長選擇了一條悲憤的路，但就算不安、難過，日子還是要過，高雄還是要過，高雄要繼續往前走。」

最後，韓國瑜也提到，「新的團隊下星期報導，在我們的基礎上繼續打拚，一定要做到人進來，豁出去，謝謝大家的辛苦，謝謝市民不離不棄的支持，謝謝大家」此外，面對不斷加油打氣的韓粉，韓國瑜也不斷道謝，同時他也彎腰替支持者在帽子上簽名留念。

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