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張曉明：中央出手「是被逼出來的」　香港需要「二次回歸」

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▲▼港澳辦副主任張曉明：中央出手「是被逼出來的」　香港需要「二次回歸」。（圖／翻攝港澳辦）

▲港澳辦副主任張曉明。（圖／翻攝港澳辦）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸港澳辦副主任張曉明8日下午在香港《基本法》頒布30周年研討會上表示，香港局勢的發展變化已經到了「非中央出手不行」的地步，中央出手既是勢在必行，也是理所當然。他還引述了新加坡學者鄭永年的話指，一國兩制在探索前進的過程中，遇到了一些路障及挑戰，有不少值得反思改進的地方，「香港需要『二次回歸』。」

張曉明指出，香港國家安全法一日不立，就不能說基本法得到全面實施，在香港基本法頒布30週年之際，終於欣慰地看到，這一缺失正開始以另一種立法方式得以彌補，「我想，這也是我們對那些為香港回歸祖國和香港基本法起草作出歷史性貢獻的先輩們最好的告慰。」

▼「港版國安法」表決前，香港民眾上街抗議，爆發警民衝突。（圖／路透社）

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

張曉明提到，古人講，「事有必至，理有固然」，用這句話來形容這次中央出手是很恰當的，香港局勢的發展變化已經到了鄧小平所講的「非中央出手不行」的地步，中央出手既是勢在必行，也是理所當然。

張曉明還說，有不少朋友說，中央這次出手是香港反對派和激進分離勢力逼出來的，他一定程度上認同這個說法，「他們把中央和特區政府的克制忍讓當作軟弱可欺，做得太過分了！」

張曉明之主，正如任何新生事物一樣，「一國兩制」實踐在探索前進的過程中，也遇到了一些路障，碰到了一些挑戰，顯露出一些問題，其中包括頂層制度設計的局限和實際工作的不足，都有不少值得反思和改進的地方，「特別在治權和人心等方面的問題比較突出，以至於新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年教授等國際知名學者提出了一個新命題，就是香港需要『二次回歸』。」

▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

張曉明認為，香港的主要問題不是經濟問題，也不是困擾基層民眾的住房、就業等民生問題，或者利益階層固化、年輕人向上流動困難等社會問題，而是政治問題，「其集中體現是，在建設一個什麼樣的香港這個根本問題上，存在嚴重分歧甚至對立。」

張曉明表示，他們要建設一個真正實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治並保持長期繁榮穩定的香港，但反對派及其背後的外部勢力則企圖把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，變成一個反華反共的橋頭堡，變成外部勢力一枚牽制和遏制中國發展的棋子。

張曉明強調，不論接下來香港再發生什麼，也不論外面的人怎麼說、怎麼做，全國人大常委會都將依照法定程序順利完成有關立法,並確保在香港特別行政區落地實施，「有了這部立法，『一國兩制』在香港的實踐就裝上了殺毒軟件，必定會運行得更安全、更順暢、更持久！」

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

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