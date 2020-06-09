共體時艱！　林鄭月娥：香港政治委任官員未來一年凍薪

▲香港特首林鄭月娥宣布官員未來一年凍薪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

因應新冠肺炎疫情等因素對香港經濟的衝擊，香港特別行政區行政長官林鄭月娥9日上午宣布，特區政府所有政治委任官員，包括行政長官、司局長、副局長、政治助理在未來一年會凍薪，生效日期為7月1日。

綜合《頭條日報》、《東網》等港媒報導，林鄭月娥是在出席行政會議前，向出席記者宣布上述事宜。她表示，按當前機制，官員原本在7月1日時會有2%的加薪，但現在決定全部凍薪。

▲疫情和政治因素影響香港經濟社會發展。（圖／CFP）

林鄭月娥補充，她本人和各司局在此之前，就已經決定減薪，是在此標准之上再減薪。她還說，雖然目前香港的公共財政面對很大挑戰，但特區政府無計劃裁減公務員，亦不會推行自願離職計劃。

林鄭月娥強調，凍薪沒有偏離機制，經已考慮一籃子的6個因素，「相信公務員會理解，社會希望共渡時艱。」

據了解，因為新冠肺炎疫情和「反修例」抗爭等衝擊，香港2020年第一季GDP年減8.7%，創下有紀錄以來新低，另受「港版國安法」通過，美國啟動制裁等影響，外界預期香港經濟還可能繼續承壓。

值得注意的是，今年4月林鄭月娥曾因「變相加薪」遭受立法會議員痛批，因為當時香港特首辦公室文件披露，行政長官2020至2021年度的薪資預算竟「逆勢成長」，換算一年加薪新台幣48萬元。

當時，林鄭月娥表示，薪金調整是按年按通脹定期進行，與疫情無關。她並強調在抗疫期間，自己和管理團隊曾主動捐了一個月薪酬給基金會，並表示未來若需要她本人或問責團隊作出什麼舉措，更能讓社會運行同心協力，「我們是非常願意做的。」

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